CÍRIO 2024 – Arraial de Nazaré abre ao público neste sábado, dia 28

Neste sábado, dia 28, o tradicional Arraial de Nazaré, montado no estacionamento da Basílica, abre ao público, após a vistoria e liberação do Corpo de Bombeiros Militar, ocorrida na manhã e tarde de ontem sexta-feira, 27. Este ano o arraial vem maior, com 110 permissionários, distribuídos em 73 estandes com tamanhos diferenciados, vendendo os mais diversos itens, entre comidas, artesanatos, artigos religiosos, brinquedos, miriti, bijuterias, entre outros.

O Parque Ita está de volta ao arraial, repetindo uma tradição que já duram 33 anos, só que dessa vez com muito mais brinquedos e atrações inéditas, como uma roda gigante maior, uma montanha-russa com looping e o Turbo Drop, que consiste em uma torre com queda livre de 40 metros de altura, totalizando 19 brinquedos. O Mexicano, que fez sucesso em 2023, também estará de volta. O Ita é um parque de diversões itinerante que visita diferentes cidades do Brasil. O parque foi fundado em 1985 e é um dos maiores parques de diversões itinerantes do Brasil. Possui mais de 20 atrações, incluindo montanhas-russas, brinquedos radicais, brinquedos para crianças e adultos.

O parque vai funcionar de 16 às 22h30, de segunda a quinta, e de 16 às 23h, na sexta e sábado. Aos domingos de 16 às 22h. Nos domingos do Círio, da Romaria das Crianças e no Recírio, funciona de 8 às 22h. No encerramento, dia 27 de outubro, de 16 às 20h. E em véspera de feriados de 16 às 23h. O arraial permanece funcionando até 25 de novembro.

HISTÓRIA

O Arraial de Nazaré é uma tradição que começou na primeira edição do Círio de Nazaré, em 1793. Na época, consistia em uma grande feira de produtos agrícolas. O Arraial começou a ser chamado desta forma em virtude da construção das casas em volta da ermida de Plácido após o achado da imagem, aproveitando-se do grande fluxo de peregrinos que passou a ocorrer desde então. As primeiras festas de Nazaré eram realizadas no mês de setembro, época do verão amazônico, quando a intensidade de chuvas diminui. Para a realização do primeiro Círio, o governador organizou uma grande feira de produtos agrícolas vindos de diversos municípios, até mesmo providenciando transporte de pessoas e mercadorias pelos rios de lugares distantes de Belém.

Segundo pesquisadores e historiadores, no início era realizado em frente à Basílica, onde hoje está situada a Praça Santuário de Nazaré, antes chamada de Conjunto Arquitetônico de Nazaré (CAN). No entanto, com o passar do tempo, mudou de lugar e se aprimorou. Passou a ser formado por uma série de brinquedos direcionados para o divertimento dos fiéis, bem como por várias barracas de venda de artesanato, comidas típicas e outros produtos industrializados.

No entanto, o funcionamento do arraial nazareno no século XIX não se resumia à mera exposição e venda de “produtos regionais”. Além das barracas fixas, a movimentação do público era acompanhada pelo comércio ambulante, por jogos, pelas danças coletivas negras, indígenas (lundum, chorado, cateretê, dança do bagre, mandu-sarará e bambiá) e europeias (dança das saloias e dança das camponesas), pelas apresentações musicais (normalmente apresentações de bandas) e teatrais.

O CÍRIO 2024

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Até o momento, a Festa de Nazaré tem como patrocinador master o Banpará e o Instituto Cultural Vale. Patrocínio de Alubar, Belágua, Belém Bioenergia Brasil, Cresol, Econômico Comércio de Alimentos, Equatorial Energia, GAV Resorts, Gráfica Miriti, Grupo Mônaco, Guamá Resíduos, Hospital Porto Dias, Hotel Gran Mercure, ITA Center Park, Magazine Luiza, Hydro, PagBank, Quadra Engenharia, Reinafarma, Sebrae, Uniesamaz, Unimed e Tramontina. Como apoiadores master Alucar, Artemyn, Bagliolli Dammski Bulhões e Costa Advogados, CN Produções, Energéticos Bally, Jefferson, Natura, Hydro Paragominas, Primor. E mais 96 apoiadores.

Texto e fotos: Rosana Pinto – Ascom DFN