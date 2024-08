Maduro afirma que Lula trabalha para que respeitem a Venezuela

O ditador venezuelano Nicolás Maduro afirmou que os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil); Andrés Manuel López Obrador (México) e Gustavo Petro (Colômbia) trabalham untos para para garantir o respeito à Venezuela. A declaração foi dada na última sexta-feira (2).

Ainda segundo ele, os líderes do Brasil, México e Colômbia atuam para que os Estados Unidos não interfiram no processo eleitoral venezuelano.

– Os presidentes Lula, Obrador e Petro estão trabalhando juntos que se respeite a Venezuela. Para que os Estados Unidos não façam o que estão fazendo – falou.

Ele também disse que tinha conversado com Lula, há 15 dias, e destacou que mantém comunicação constante com o assessor especial do Palácio do Planalto, Celso Amorim, e o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira.

Maduro avaliou de forma positiva o comunicado de Brasil, Colômbia e México, divulgado na última quinta-feira (1º). As informações são do Poder360.

– Publicaram um comunicado muito bom, e gostaria de parabenizá-los por todo o apoio à Venezuela.

No texto, os governos do Brasil, Colômbia e México pediram que a Venezuela apresente as atas das eleições realizadas no dia 28 de julho.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/ André Coelho