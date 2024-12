Mais de 110 mil estudantes se inscrevem para Avaliação de Fluência Leitora

Empenhada em melhorar a alfabetização de crianças em todo o território paraense, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) está aplicando a Avaliação de Fluência Leitora 2024, destinada a estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental, das redes estadual e municipal. Mais de 110 mil estudantes se inscreveram para participar do teste, que foi prorrogado até 6 de dezembro (sexta-feira).

A avaliação é realizada de forma presencial, com o objetivo de analisar o desempenho individual dos alunos na leitura e compreensão de textos escritos, visando identificar possíveis lacunas no processo de alfabetização. Essa atividade prática permite avaliar a capacidade dos estudantes de ler palavras, pseudopalavras e textos adequados à sua etapa escolar, levando em consideração sua velocidade, precisão e prosódia.

“A avaliação de fluência leitora é essencial porque permite identificar o nível de desenvolvimento dos estudantes em leitura e ajuda a guiar o ensino de maneira mais eficaz. Com ela é possível identificar dificuldades específicas, permite acompanhar o desenvolvimento da leitura ao longo do tempo, observar as dificuldades na compreensão de textos e detectar e intervir precocemente para não se agravar e traçar atividades estratégicas de ensino. E, por fim, consideramos que investir na avaliação e no desenvolvimento da fluência leitora é uma estratégia fundamental para promover o sucesso na alfabetização e no aprendizado em geral dos estudantes”, disse Carla Reis, coordenadora do Programa Alfabetiza Pará.

A aplicação da Avaliação de Fluência Leitora iniciou em 21 de novembro, com encerramento previsto para o dia 29 (última sexta-feira). Pela enorme procura e demandas, foi necessário estender o prazo até 6 de dezembro.

Evolução – “A aplicação na Escola Presidente Castelo Branco ocorreu de maneira tranquila, com 100% de participação dos alunos. Percebe-se que eles tiveram progresso, demonstrando uma leitura fluente, com velocidade precisa e boa entonação”, informou Alziana Pantoja, diretora da Escola Estadual Presidente Castelo Branco.

Para realizar a avaliação, os professores utilizam o aplicativo exclusivo do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd), disponível na Play Store, para gravar a leitura dos estudantes por meio de celulares. Posteriormente, os áudios serão avaliados para fornecer um diagnóstico preciso do perfil de leitura dos estudantes. Esse processo poderá ser conduzido por qualquer professor do Ensino Fundamental ou demais profissionais pedagógicos disponíveis na escola.

Fonte: Agência Pará Foto: Divulgação