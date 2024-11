Mais de 900 famílias são beneficiadas com entrega de alimentos do PAA

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), realizou nesta sexta-feira, 1º, entrega de alimentos oriundos da agricultura familiar, através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) para mais de 900 famílias. A entrega aconteceu de forma simultânea em três bairros: Matinha, São Francisco e Nova Vitória.

“Hoje retomamos as entregas do PAA, no atendimento ao consumo externo, que são por meio dos CRAS, que usa a estratégia de atendimento, em parceria com os bairros por meio das associações de moradores. Atendemos em média 900 famílias e três bairros foram atendidos. Os alimentos adquiridos são da agricultura familiar: melancia, jerimum, macaxeira, farinha, farinha tapioca, hortaliças e outros. Essa retomada do programa, após o período eleitoral, executa os programas do PAA tradicional, que é o PAA, no caso, vinculado ao estado, também o PAA Conab e o PAA Quilombola. São propostas diferentes que o governo federal disponibiliza e os municípios que têm a sua adesão fazem a apresentação da proposta e conseguem captar o recurso,” explicou Fagner Gonçalves, coordenador do PAA.

Dona Maria da Paz, 61 anos, foi uma das beneficiadas.

“A gente se sente bem feliz mesmo de ter recebido esse alimento que veio pra gente. E agradecer a Deus e às pessoas, pois veio em boa hora, graças a Deus,” contou a moradora do bairro São Franscisco.

As entregas foram acompanhadas pelo membro do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Comsea).

“Muito importante e gratificante, participar dessas entregas. Parabéns para a população e a gestão municipal e o (Comsea) fiscalizando as entregas, que estão sendo excelentes,” observou Ambrósio Pinto Ferreira, conselheiro.

“Estivemos nos 3 bairros, contemplados com essas entregas, nesta sexta-feira. Para nós é muito importante ver a nossa população poder levar para suas casas alimentos de qualidade, oriundos da agricultura familiar, agradecemos aos presidentes e membros das associações, equipe do PAA, pelo apoio na organização e entrega desses alimentos para os moradores,” avaliou Celsa Brito, secretária municipal de Trabalho e Assistência Social.

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é uma das principais políticas públicas de incentivo ao fortalecimento da agricultura familiar, garantindo mercado para o escoamento da produção familiar e simultânea doação às famílias enquadradas na INSAN – Insegurança Alimentar e Nutricional, atendidas exclusivamente pela rede socioassistecial.

Santarém destaca-se no acesso às modalidades, visando atingir mais público da produção e maior volume de alimentos doados, combatendo a fome e assistindo essas famílias em iminente risco de vulnerabilidade social.

Os Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) são as unidades credenciadas e responsáveis em receber os alimentos e estabelecer as estratégias de alcance do seu público, que em prioridade serão famílias atendidas pelo CadÚnico.

A agricultura familiar é variável à produção e depende de fatores que podem ocasionar mudanças de colheita e quantidade a ser adquirida, podendo receber nesta entrega, farinha de mandioca, de tapioca, melancia, jerimum, hortaliças e outros derivados de nossa produção cultural.

Imagens: Agência Santarém