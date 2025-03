Mangueirinho recebe Copa Brasil de Tênis de Mesa com apoio do Governo do Pará

A competição será realizada entre os dias 14 e 16 de março, integrando o circuito nacional e concedendo pontos para o ranking brasileiro da modalidade.

A Arena Guilherme Paraense – Mangueirinho, com o apoio do Governo do Pará, sediará a Copa Brasil de Tênis de Mesa, um dos principais torneios da modalidade no país, reunindo atletas de diversas categorias e regiões. O evento contará com a participação de competidores federados e profissionais, prometendo um alto nível técnico e partidas de destaque.

A Federação de Tênis de Mesa do Pará (FTMPA) realizará a competição entre os dias 14 e 16 de março. O evento integra o circuito nacional e concede pontos para o ranking brasileiro da modalidade.

O secretário da Seel, Cássio Andrade, destaca o torneio como uma oportunidade de ver de perto, novos talentos regionais e nacionais. “Mais um grande evento no Mangueirinho, desta vez a Copa Brasil de Tênis de Mesa, que traz talentos regionais e nacionais para esse torneio que promete agitar durante os dias de competições. Nós, do Governo do Estado, por meio da Seel, valorizamos todo tipo de esporte e modalidade. Que todos apreciem mais esse grande evento”, disse o secretário.

O evento oferece entrada gratuita aos fãs de tênis de mesa, proporcionando a oportunidade de acompanhar de perto alguns dos principais talentos do esporte. A competição contará com a participação de atletas da categoria Absoluto A (ABS A), a mais forte do país, além das categorias paralímpicas e olímpicas. Atletas de São Paulo, Pará, Amazonas, Ceará, Amapá, Brasília, Santa Catarina, Maranhão, Mato Grosso, Rondônia, Rio de Janeiro, Tocantins e Rio Grande do Sul também estarão presentes.

Simultaneamente à Copa Brasil de Tênis de Mesa, o Mangueirinho sediará, de 13 a 16 de março, a Detecção de Talentos Regional – Região Norte 2025 e o processo de classificação funcional, com categorias paralímpica (até 23 anos) e olímpica (6 a 11 anos), promovidos pela área de Desenvolvimento da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM).

Foto: ASCOM / SEEL