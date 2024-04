McDonald’s avalia processar as 2 mulheres que “moram” em filial

O caso das mulheres que estão “morando” em um McDonald’s no Leblon (RJ) virou tema de debate interno na empresa. Em reunião nacional, representantes das franquias se disseram perplexos com o caso e avaliam quais medidas tomar. O departamento jurídico analisam a possibilidade de processar Suzy e Bruna por abuso do consumidor.

As informações foram relatadas pelo dono da unidade do Leblon para a CBN. O homem disse que chegou a buscar a Prefeitura, a Secretaria da Mulher e a Secretaria de Assistência Social do Rio para que os órgãos públicos ajudassem as duas mulheres, mas elas estão decididas a recusar qualquer tipo de auxílio.

O proprietário da filial diz não saber mais o que fazer, visto que elas são consumidoras e fazem suas refeições diárias no local, utilizando cartão de débito. Entretanto, o setor jurídico da empresa crê que, mesmo que sejam clientes, o caso pode configurar abuso do consumidor, visto que as mulheres permanecem no local há meses.

ENTENDA O CASO

Duas mulheres fizeram de uma unidade do McDonald’s no Leblon (RJ) sua moradia. Há cerca de três meses, a dupla passa o dia inteiro na lanchonete, fazem refeições no local e só saem no horário em que as portas se fecham, às 22h. Identificadas como Suzy e Bruna, elas dormem sentadas na calçada junto de suas malas, aguardando a reabertura do estabelecimento, que ocorre às 5h da manhã. E assim, a rotina recomeça.

Intrigados e sensibilizados, os moradores da região acompanham a situação e tentam descobrir o que está por trás dessa história. Entretanto, a dupla se mostra reservada e fornece poucas informações.

Contatadas pela CBN, Suzy e Bruna se limitaram a dizer que nasceram no Rio Grande do Sul, mas estão no Rio de Janeiro há oito anos. Elas também afirmam estar bem de saúde e que estão buscando um apartamento que custe até R$ 1.200 no Leblon, um dos bairros mais caros do país.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução / CBN