Programação infantil gratuita promoverá oficina de palitoches do ‘Menino Maluquinho’ no Mangal das Garças

No próximo domingo, 28, a criançada vai poder participar de mais uma edição do projeto infantil Ecoarte, no Parque Zoobotânico Mangal das Garças, que terá como atividade uma oficina de palitoches do Menino Maluquinho, em tributo a Ziraldo Alves. A programação começa 10h e a participação é gratuita.

O Ecoarte desta semana vai ser em tributo ao cartunista, chargista, escritor, pintor, dramaturgo, cronista, apresentador e humorista, Ziraldo Alves. Criador do famoso personagem “O Menino Maluquinho”, que rendeu diversas premiações nacionais e internacionais, além de obras televisivas, livros e diversas outras adaptações.

Na oficina desta semana, as crianças poderão aguçar a criatividade na produção de palitoches do Menino Maluquinho. Com a participação da equipe do Clube da Animação, o dia promete muita diversão para os pequeninos.

O projeto Ecoarte é uma realização do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e da Organização Social Pará 2000, empresa que administra o Parque. Além do projeto educativo, o Mangal das Garças mantém uma programação diária:

08h30 – Alimentação das Iguanas

09h – Apresentação mini rapinantes (de terça a sexta-feira)

10h – Soltura de Borboletas

10h30 – Alimentação das tartarugas no lago

11h – Alimentação das Garças

11h15 – Voo do Gavião Alba

15h – Alimentação das Garças

17h – Passeio das Corujas (de terça a sexta-feira)

17h30 – Alimentação das Garças

Os espaços monitorados também poderão ser visitados, como o Viveiro das Aningas, Reserva José Márcio Ayres (Borboletário), o Farol e o Museu da Navegação. O ingresso pode ser adquirido na bilheteria, no valor de R$ 7,00.

Serviço: Ecoarte programação infantil gratuita. Oficina de palitoche.

Data: Domingo, 28 de abril.

Horário: 10h.

Local: Mangal das Garças, na rua Carneiro da Rocha, no bairro da Cidade Velha, em Belém.

Texto: Bianca Portela, estagiária da Ascom OS Pará 2000

Fonte: Agência Pará/Foto: Bianca/Divulgação