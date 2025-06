Mega-Sena sorteia R$ 40 milhões nesta terça; saiba como apostar

A Mega-Sena promete movimentar o país nesta terça-feira (3) com o sorteio do concurso 2.871, que traz um prêmio acumulado estimado em R$ 40 milhões. O sorteio será realizado às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal.

Os interessados podem fazer suas apostas até as 19h do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas, pela internet ou pelo aplicativo oficial das Loterias Caixa. O valor mínimo da aposta, com seis números, é de R$ 5,00. Além da tradicional premiação principal para quem acerta as seis dezenas, também há prêmios para quem acertar quatro ou cinco números.

Aposte em grupo com o Bolão Caixa

Para quem prefere apostar em grupo, o Bolão Caixa é uma opção. Basta preencher o campo específico no volante ou solicitar diretamente ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, o bolão tem valor mínimo de R$ 10, com cotas a partir de R$ 5. É possível formar grupos de duas até cem cotas.

Confira os maiores prêmios da história da Mega-Sena:

1. R$ 317,8 milhões — Concurso 2.525 (01/10/2022)

2. R$ 289,4 milhões — Concurso 2.150 (11/05/2019)

3. R$ 211,6 milhões — Concurso 2.237 (27/02/2020)

4. R$ 207,4 milhões — Concurso 2.795 (09/11/2024)

5. R$ 206,4 milhões — Concurso 2.696 (05/03/2024)

6. R$ 205,3 milhões — Concurso 1.764 (25/11/2015)

7. R$ 197,3 milhões — Concurso 1.772 (22/12/2015)

8. R$ 189,3 milhões — Concurso 2.464 (19/03/2022)

9. R$ 162,7 milhões — Concurso 2.745 (04/07/2024)

10. R$ 152,8 milhões — Concurso 2.562 (08/02/2023)