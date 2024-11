Ministra da Noruega visita Barcarena com segurança da Polícia Federal

A Polícia Federal apresentou a área portuária de Barcarena/PA a uma comitiva norueguesa na manhã de anteontem, quarta-feira, 30). A ação também teve participação da Guarda Portuária da CDP e da Receita Federal.

Estão em Belém a ministra da Justiça e Segurança Pública da Noruega, Emilie Enger Mehl; Secretário de Estado Hans-Peter Aasen; Secretária Permanente Silje Lien Nilsen; assessor Simen Andreas Nefstad Grinden; e o embaixador Odd Magne Ruud. Eles viera participar do encontro do G20, que ocorre até esta sexta-feira (1/11), no Hangar, na capital paraense.

A comitiva conheceu o Porto de Vila do Conde, onde atua a empresa Hydro, que tem o governo norueguês como acionista. Em um Terminal de Uso Privado, foi feita demonstração de fiscalização de contêiner com uso da cadela farejadora da Receita Federal. Em seguida, foi visitado um terminal de logística de manganês, onde o minério foi fiscalizado.

Os visitantes noruegueses também conheceram o trabalho do Grupo de Polícia Marítima (Gepom) da Polícia Federal no Pará, que atua regularmente em portos e rios do Estado. Além disso, recebeu informações da Diretoria da Amazônia e Meio Ambiente (Damaz), também da PF.

