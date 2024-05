Moradores do RS sentem tremor de terra: “Pareciam bombas”

Em meio à catástrofe climática que atinge o povo gaúcho, moradores da cidade de Caxias do Sul chegaram a sentir tremores de terra durante a madrugada desta segunda-feira (13). De acordo com os relatos, casas chacoalharam por ao menos três vezes, e estalos foram ouvidos. A prefeitura afirma que os tremores foram registrados em ao menos quatro bairros.

– A gente ouviu um estrondo bem forte, primeiro a gente pensou que tinha caído algum muro. Aí a gente saiu e viu que o barulho continuava. Bateu o desespero, a gente pegou o carro e saiu. Pareciam bombas, dava pra sentir que era alguma coisa fundo, parecia choque, bem assustador, nunca tinha ouvido nada parecido – contou o empresário João Vitor Ascari à CNN Brasil.

Como medida de segurança, o Corpo de Bombeiros emitiu um alerta pedindo que moradores deixassem suas casas.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA), por sua vez, explicou que os tremores ocorrem devido à acomodação de camadas rochosas subterrâneas, que acabou acelerada pela lubrificação gerada pelas chuvas intensas. A entidade afirma que o fenômeno em questão não oferece risco para a população.

– Eventos desse tipo não têm poder de destruição, os moradores podem ficar tranquilos. Até agora não detectamos nenhum grande deslizamento de terra nas proximidades de onde foram sentidos – disse o geólogo Caio Torques.

Conforme dados do Observatório de Sismologia da Universidade de Brasília (UNB), o primeiro tremor ocorreu em Bento Gonçalves por volta das 01h48 e teve magnitude de 2,4 graus. O segundo atingiu Caxias do Sul às 2h58, com força de 2,3 graus. Por fim, o terceiro deles ocorreu em Caxias às 3h03 e teve a mesma intensidade do segundo. Entretanto, ele também pôde ser sentido em Jardim América, Universitário, Madureira e Pio X.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/ Renan Mattos