Mosqueiro celebra 129 anos com apresentação da Banda da Guarda Municipal

A noite de sábado, 06, primeiro final de semana do veraneio 2024 na bucólica Mosqueiro, a 68 quilômetros de Belém, foi inesquecível para quem esteve na Praça da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Ó. Naquele dia, o distrito comemorava aniversário de 129 anos de existência como distrito da capital paraense.

Para celebrar a data, a administração distrital convidou a Banda de Música da Guarda Municipal para uma apresentação no coreto central da praça, na frente do qual estava um bolo de cerca de dois metros, o qual foi cortado e distribuído, entre os presentes, depois do show ao vivo.

Sob a regência do maestro inspetor Maia, a banda executou músicas variadas, com repertório genuinamente paraense, passando pelo calypso, brega, Reginaldo Rossy, entre vários outros.

De acordo com informações no local, durante todo o mêrs haverá programação cultural no coreto da Praça da Matriz, celebrando não apenas o aniversário de Mosqueiro, mas a presença dos veranistas que, todos os anos, fazem do local o point no mês de julho.

Inclusive, já nesse fim de semana, a ilha estava movimentadíssima, com praias lotadas e o sol facilitou a vida de todo mundo. Barraqueiros e ambulantes comemoraram os resultados financeiros do primeiro final de semana das férias deste ano.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar