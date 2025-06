Navio com 3 mil carros, incluindo 800 elétricos, é abandonado após incêndio no meio do Pacífico

Um navio cargueiro que transportava cerca de 3.000 carros, sendo 800 elétricos, foi abandonado no Oceano Pacífico após pegar fogo na última terça-feira (3). A embarcação, chamada Morning Midas, seguia da China para o México quando as chamas começaram a se espalhar por um dos conveses.

A tripulação tentou conter o incêndio, mas a situação saiu do controle. Todos os 22 tripulantes foram resgatados com segurança pela Guarda Costeira dos Estados Unidos. A empresa responsável pela embarcação, Zodiac Maritime, ainda não informou a identidade dos proprietários dos veículos a bordo.

O caso levanta novamente o alerta sobre os riscos do transporte marítimo de carros elétricos. Segundo especialistas, as baterias de íons de lítio usadas nesses veículos apresentam maior risco de incêndio, que pode ser mais intenso e difícil de controlar especialmente em navios fechados, com ventilação limitada.

Relatórios recentes de seguradoras, como a Allianz, apontam que esse tipo de carga exige protocolos mais rígidos de segurança. Incêndios envolvendo EVs (veículos elétricos) podem durar horas, atingir altas temperaturas e desencadear reações em cadeia conhecidas como “fuga térmica”, o que agrava ainda mais a situação.

O Morning Midas havia partido do porto de Yantai, na China, em 26 de maio, e passou por Nansha e Xangai antes de seguir para o México. O navio agora está à deriva, enquanto equipes especializadas tentam planejar a operação de resgate e contenção do incêndio.

Esse não é um caso isolado. Em 2022 e 2023, dois outros navios também transportando milhares de carros enfrentaram incêndios de grandes proporções no oceano, um deles chegando a afundar. Com a crescente demanda por veículos elétricos, o setor marítimo terá que reforçar suas estratégias para evitar novos desastres do tipo.

