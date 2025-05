O jornalismo paraense perde um de seus ícones: morre Manuel Dutra

Morreu neste domingo, Dia das Mães, 11 de maio, o jornalista, palestrante e professor universitário Manuel de Sena Dutra, que estava com 79 anos. As causas da morte do profissional não foram divulgadas pela família.

Dutra está sendo velado em uma capela mortuária na Avenida José Bonifácio. O corpo ficará em câmara de luz até o começo da tarde dessa segunda-feira, 12, quando ele será levado para ser cremado num cemitério particular da Grande Belém.

Diversos profissionais de imprensa, rádio e televisão lamentaram a morte de Manuel Dutra, que era Prêmio Esso Regional em reportagens feitas para vários jornais da capital por onde trabalhou.

Manuel Dutra foi professor do curso de Comunicação do Instituto de Letras e Comunicação da Universidade Federal do Pará (ILC-UFPA) e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Cultura e Amazônia da Universidade Federal do Pará (PPGCOM-UFPA), ligados ao Instituto de Letras e Comunicação da UFPA (ILC-UFPA).

O conceituado jornalista se graduou em Jornalismo em 1972 pela Universidade Católica de Pernambuco. Se especializou em Educação Ambiental pelo Núcleo de Meio Ambiente (NUMA) da UFPA, em 1995. Dois anos depois, se tornou mestre em Planejamento do Desenvolvimento pela mesma universidade. Em 2003, obteve o doutorado em Ciências Sócio-Ambientais (Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido) pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA) da UFPA, com disciplinas cursadas em programa interinstitucional com a Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Facom) e estágio doutoral no Centro de Ciências da Comunicação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Tinha experiência na área interdisciplinar Comunicação e Meio Ambiente, com ênfase em análise do discurso e processos midiáticos.

Da Redação/Foto: Reprodução