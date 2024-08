Oportunidade para quitar dívidas: caravana da Equatorial negocia débitos de clientes em Belém

Distribuidora oferece condições flexíveis para consumidores ficarem em dia com a empresa, além de outros serviços.

Nesta semana, a Equatorial Pará realiza o E+ Caravana com negociação de débitos para os clientes de Belém. A ação ocorre no bairro do Tapanã, Barreiro, Condor e Marco. Na iniciativa, as pessoas podem aproveitar a oportunidade para trocar lâmpadas convencionais por novas de led, fazer a inscrição na promoção Energia em Dia que sorteia prêmios mensais e realizar o cadastro na Tarifa Social, que concede até 65% de desconto na tarifa de energia. Além disso, também é possível ter acesso a outros serviços que podem ser encontrados em uma agência de atendimento.

Vale destacar que, na ação dos bairros do Marco e da Condor, haverá palestras educativas sobre o uso consciente de energia elétrica. Além disso, exclusivamente no bairro da Condor, haverá a troca de resíduos recicláveis por desconto na fatura de energia com o projeto E + Reciclagem da distribuidora de energia.

Negociação de débitos

Para negociar débitos é necessário que o cliente tenha, pelo menos, três faturas em atraso. É necessário levar o documento de identificação com foto e os números de RG e CPF e as faturas a negociar. Vale ressaltar que cada cliente terá o seu caso analisado individualmente.

Tarifa Social

Para fazer o cadastro na Tarifa Social, que concede até 65% de desconto na tarifa, é necessário ter comprovação de renda de até meio salário mínimo por membro familiar e estar inscrito no CadÚnico, com o número atualizado do NIS ou BPC, além de apresentar documentos pessoais como RG, CPF e uma conta de energia do titular.

Lâmpadas de led

Através do Programa de Eficiência Energética, da distribuidora de energia, que visa incentivar o consumo sustentável, os clientes também podem realizar a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de led. Com o uso das luminárias de led, as famílias podem ter uma economia de até 80% na iluminação residencial. Para realizar a troca, é necessário apresentar RG e CPF do titular da conta e ainda estar em dia com a distribuidora. Cada cliente poderá trocar até cinco.

E+ Reciclagem

O projeto E+ Reciclagem aceita resíduos como papel, plástico, metal e óleo de cozinha e eletrônicos com placas que podem gerar bônus para a fatura de energia do cliente ou repassados para alguma entidade beneficente sem fins lucrativos, para isso é só apresentar o número da Conta Contrato da instituição. A distribuidora recebe esses materiais e encaminha a empresas de reciclagem.

1 – E+ Caravana – Belém (Tapanã)

Onde: Paróquia São Francisco de Assis (Rua Castelo Branco, entre as travessas Haroldo Veloso e Uberaba)

Quando: 5 a 9 de agosto

Hora: das 8h30 às 12h e 14h às 16h

Serviços: troca de lâmpadas, negociação de débitos, cadastro na tarifa social e cadastro na promoção energia em dia

2 – E+ Caravana – Belém (Barreiro)

Onde: Projeto Despertar (Rua São Benedito, Nº 310)

Quando: 5 a 9 de agosto

Hora: das 8h30 às 12h e 14h às 16h

Serviços: troca de lâmpadas, negociação de débitos, cadastro na tarifa social e cadastro na promoção energia em dia

3 – E+ Caravana – Belém (Marco)

Onde: SENAI Getúlio Vargas (Travessa Barão do Triunfo, N° 2806)

Quando: 7 a 9 de agosto

Hora: das 8h às 18h

Serviços: troca de lâmpadas, negociação de débitos, cadastro na tarifa social, cadastro na promoção energia em dia e palestras educativas sobre o uso consciente de energia elétrica.

4 – E+ Caravana – Belém (Condor)

Onde: Ministério Profético Aliança Restaurada (Avenida Alcindo Cacela, N° 4088)

Quando: 10 de agosto

Hora: das 8h30 às 12h

Serviços: troca de lâmpadas, negociação de débitos, cadastro na tarifa social, cadastro na promoção energia em dia, palestras educativas sobre o uso consciente de energia elétrica e troca de resíduos recicláveis.