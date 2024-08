Maduro censura jornal dos EUA que publicou artigo de opositora

Em meio à crise que eclodiu na Venezuela em decorrência de denúncias sobre fraude nas recentes eleições, o ditador Nicolas Maduro bloqueou na última sexta-feira (2) o acesso da população ao site do jornal norte-americano The Wall Street Journal, pelo fato do veículo ter publicado um artigo de autoria da sua principal opositora, María Corina Machado, de acordo com informações do portal argentino Infobae.

No texto, Corina denuncia a “fraude eleitoral perpetrada pelo chavismo”, que deu a vitória a Maduro, em prejuízo do candidato da oposição na recente eleição, Edmundo González Urrutia.

Machado revelou temor por sua vida ao escrever o artigo, que faz uma série de denúncias graves sobre o regime de Maduro e, por consequência, sobre os fatos que comprovam a fraude eleitoral praticada pelo governo autocrata.

“CÉU ESMAGARÁ COMUNISTAS”, DIZ MILEI

O presidente da Argentina, Javier Milei, disse, nesta segunda-feira (5), que o céu “esmagará” os comunistas, em resposta ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que acusou o argentino de fazer parte de círculos diabólicos e seitas satânicas.

– Os comunistas nos atacam, cheios de insolência e impiedade, para nos exterminar, nossas mulheres e nossos filhos, e para se apoderar de nossos despojos. Nós, por outro lado, lutamos por nossas vidas e nossos costumes. O céu os esmagará diante de nós, não tenham medo deles – publicou Milei na rede social X.

Fonte: Pleno News Foto: EFE/ Ronald Peña R.