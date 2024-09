Patrimônio vivo: Seresta do Carmo une tradição e conhecimento nesta sexta-feira (6)

Nesta sexta-feira (6), a partir das 18h, vai rolar a segunda edição da Seresta do Carmo, com muita música, samba, valorização do patrimônio arquitetônico, cultural e gastronômico, na praça do Carmo, em Belém. A noite vain começar com palestra do arquiteto urbanista Matheus Vieira, que atua na área de restauro, sendo responsável técnico na restauração de prédios como Solar da Beira, Palacete Pinho, Praça do Relógio, Fortaleza de São José de Macapá, Cinema Olympia entre outros.

Logo depois haverá dois shows, o primeiro inicia às 19h30, com o Grupo Sereia do Mar, formado somente por mulheres do município de Marapanim, onde elas irão apresentar um repertório autoral de carimbó.

A festa continua, ao som de Mariza Black, trazendo muito samba no pé e paixão pela música, além de uma convidada especial, a cantora Creuza Gomes. Ambas são grandes intérpretes do samba paraense. Com 20 anos de carreira, Mariza Black representa a voz e a presença marcante que canta e encanta ao som da percussão e do cavaquinho,bem como na interpretação de grandes clássicos nacionais.

Creuza Gomes traz a magia e o histórico de todo o seu legado na música paraense, atuando no cenário desde 1964, e mantendo viva a chama do samba nacional em Belém.

Foto: Arquivo Ag. Belém