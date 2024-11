Paysandu se despede do Campeonato Brasileiro com vitória de 2 a 1 sobre o Vila Nova e festa no Mangueirão

Em um jogo que finalizou a campanha na Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu conseguiu a virada sobre a equipe do Vila Nova-GO, no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, lotado pela Fiel, num grande espetáculo de futebol e festa. Diante da torcida bicolor, o Papão fez 2 a 1, com gols de Esli García e Lucas Maia, já no finalzinho da última partida do clube paraense na competição deste ano. A partida marca despedida dos dois times da temporada. O Paysandu vai a 50 pontos na tabela e fecha o campeonato na 13ª colocação.

A partir de agora, é comemorar o resultado, a permanência, com desempenho bom na Série B, na reta final do campeonato, e descansar. O próximo compromisso bicolor será em 2025, no Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão.

Nos próximos dias, o Papão deverá começar a refazer o seu plantel e vai dizer quem sai e quem fica. Uma das dúvidas é o venezuelano, e já considerado herói bicolor, o baixinho Esli Garcia, que é muito caro para a Curuzu. O venezuelano encerra a temporada fazendo mais um gol, e agora, dentro do Mangueirão, casa de Paysandu e Remo.

O jogo desta noite valeu pela 38ª rodada e o Mangueirão recebeu público estimado em 30 mil torcedores, com ingressos vendidos antecipadamente. A partida, foi uma das poucas do Paysandu pelo Brasileiro disputadas no Mangueirão que, ontem, recebeu o show de contagem regressiva para a COP 30 com Alok, Pinduca e Viviane Batidão. O Papão fecha com chave de ouro a temporada e Esli Garcia é o herói que salvou a equipe bicolor de uma derrota na despedida da temporada 2024.

