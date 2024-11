PF apura inscrições fraudulentas de CPFs em Redenção. Servidor público é investigado como suspeito.

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, 08, a operação Charlie Papa Fox com o objetivo de apurar a emissão de CPFs de forma fraudulenta no município de Redenção. São cumpridos três mandados de busca e apreensão, autorizados pela Justiça Federal após pedido da Polícia Federal.

O alvo é um servidor público suspeito de fazer parte de um esquema que usa documentos falsos junto à Receita Federal do Brasil, para emissão de CPFs “fantasmas”. As investigações tiveram início após comunicação da própria Receita Federal, que identificou as fraudes.

Durante o cumprimento dos mandados foram apreendidos um aparelho celular e um computador.

A investigação segue com objetivo de identificar os responsáveis e outros crimes que possam ter sido cometidos com o uso dos CPFs irregulares.

Imagens: Ascom/SRPF/PA em Redenção