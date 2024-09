PF investiga incêndios e outros crimes conexos na Terra Indígena Apyterewa

A Polícia Federal intensificou as ações investigativas voltadas à identificar os responsáveis por incêndios na TI Apyterewa. Equipes da PF estão na região buscando informações sobre autores dos crimes.

As ações criminosas têm sido praticadas com intenção de impedir ou atrapalhar a retirada do gado apreendido e que aguarda sua destinação, conforme determinado pelo STF na ADPF 709.

Além dos incêndios criminosos, a PF ainda investiga as subtrações do gado apreendido e que aguarda a destinação.

Tais incêndios criminosos contribuem com a crise climática pela qual passa o Brasil, o que demanda a intensificação dos esforços das equipes do Prev-Fogo – Ibama, que têm atuado diretamente nas ações de combate ao fogo, contando com o apoio logístico e operacional da FUNAI e apoio de segurança da Força Nacional de Segurança Pública.

Imagens: Ascom/SRPF