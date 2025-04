Polícia Civil aumenta efetivo durante o feriado prolongado em Belém e no interior

A Polícia Civil do Pará aumentou o número de agentes em 11 localidades da Região Metropolitana de Belém e municípios do interior. No município de Salinópolis, nordeste paraense, onde o fluxo de pessoas sempre aumenta em feriados e períodos festivos, agentes dos órgãos de segurança atuam de forma integrada para garantir a tranquilidade e o bem-estar da população.

“A área que corresponde à Superintendência Regional da Zona Bragantina sempre recebe muitos visitantes e banhistas, que procuram as praias com o objetivo de ter um momento de lazer. É nossa missão garantir a ordem e a tranquilidade. Por isso, cerca de 20 agentes da Polícia Civil, entre delegados, escrivães, investigadores, administrativos e técnicos em informática se somam ao efetivo que já atua na Delegacia de Salinópolis, para trabalhar neste período de feriado prolongado”, informou o delegado Rayrton Carneiro, superintendente da região.

A operação, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), reuniu na manhã desta sexta-feira (18) agentes do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Científica Estadual (PCE) e do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) na Delegacia de Polícia Civil de Salinópolis, onde começaram as atividades.

“Seguindo as determinações da Segup, a Polícia Civil aumentou o efetivo em 11 delegacias, onde irão trabalhar 12 equipes de reforço, com policiais e administrativos, além do efetivo que já atua de forma regular nas unidades. O objetivo da PCPA é garantir maior segurança à população durante o feriado prolongado da Semana Santa”, explicou a delegada Bruna Bilro, que integra a equipe da Coordenação Itinerante da Diretoria de Polícia do Interior.

A PCPA atuará de 18 a 21 de abril de 2025, período da Operação “Semana Santa”, com o apoio de 17 viaturas e quase 100 servidores a mais, em todos os locais com reforço no policiamento.

Lei Seca

A Polícia Civil também apoia a Operação Lei Seca, com duas equipes que trabalham em conjunto com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran). As ações são realizadas com o objetivo de conscientizar e educar a população, além de autuar, na forma da Lei, os condutores flagrados dirigindo sob o efeito de álcool.

Os agentes que atuam no reforço foram distribuídos pelas delegacias de Mosqueiro e Outeiro (distritos de Belém), e dos municípios de Benevides, Marapanim (distrito de Marudá), Abaetetuba, Barcarena (em Vila dos Cabanos), Cametá, Soure, Bragança e Salinópolis.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias