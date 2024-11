Polícia Civil do Pará prende, em Salinas, suspeito de matar agente penal em Belém

Nesta sexta-feira (22), a Polícia Civil do Pará, por meio das equipes da Divisão de Homicídios (DH), Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), prenderam, no município de Salinópolis, um homem suspeito pelo crime de homicídio contra um agente das forças de segurança.

O crime ocorreu em abril deste ano, e vitimou o agente penal Jefferson Marques da Silva. No decorrer das investigações, o suspeito foi identificado como um dos atiradores responsáveis pela morte do agente de segurança pública.

O mandado de prisão foi expedido pelo Juízo da 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares de Belém e, a partir do mandado, os policiais civis iniciaram diligências até localizar o homem que já estaria com viagem marcada para o Rio de Janeiro onde, possivelmente, ficaria escondido. Além disso, no momento da prisão, o homem apresentou um documento falso.

O preso também é investigado por sua participação, na condição de executor, no homicídio do sargento da Polícia Militar, Alberto de Souza da Silva, em novembro deste ano, no Panorama XXI, em Belém, na mesma localidade onde o agente penal foi executado.

De acordo com as investigações, o suspeito teria ordenado o levantamento da rotina de uma policial aposentada residente naquela área, configurando nova ameaça à segurança pública.

Além disso, é apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV), em cargo de relevância no controle de território do bairro da Cabanagem.

Após os procedimentos legais, o preso será encaminhado ao sistema penitenciário onde ficará à disposição do poder judiciário.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação