Polícia Civil do Pará prende homem foragido de Macapá

A Polícia Civil do Pará, por meio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), deu cumprimento, na sexta-feira (1°), a um mandado de prisão por condenação transitada em julgada, oriunda de Macapá (AP). O mandado foi expedido pela Vara de Execução Penal daquela capital.

Em ação conjunta e com informações repassadas por policiais da Delegacia de Capturas do Estado do Amapá, foi apurado que o suspeito estaria escondido no bairro da Cidade Nova, em Ananindeua.

As equipes realizaram diligências e capturaram o indiciado, que recebeu voz de prisão e foi conduzido para a 3ª Seccional da Cidade Nova para os procedimentos legais e encontra-se à disposição da Justiça.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação