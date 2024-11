Não perca tempo! Conheça as últimas mudanças no Pix e garanta sua segurança

Em novembro, o Banco Central está promovendo ajustes significativos no sistema de transferência instantânea PIX, com foco na redução de fraudes financeiras. Essa mudança visa ao estabelecimento de limites para valores transacionados em novos dispositivos, incrementando a segurança dos usuários.

As novas normas estabelecem um limite de R$ 200,00 por operação para usuários que utilizam o PIX pela primeira vez em um novo aparelho, com um máximo de R$ 1.000,00 por dia. Para realizar transferências de valores superiores, será necessário registrar o dispositivo junto à instituição bancária correspondente.

Como Essas Mudanças Afetam os Usuários do PIX?

As restrições foram criadas para inibir o acesso ilegal de golpistas aos recursos dos usuários, algo facilitado por vulnerabilidades em dispositivos não cadastrados. Isso ajudará a evitar que fraudadores utilizem brechas de segurança para realizar movimentações financeiras não autorizadas em grandes quantias.

Ao dificultar essas práticas fraudulentas, espera-se uma diminuição nos prejuízos financeiros causados por transações ilícitas. Segundo Ivo Mósca da Febraban, essa abordagem é vital para proteger informações de acesso e evitar perdas significativas para os clientes.

Quais são os Passos para o Cadastro de Dispositivos?

O registro de novos dispositivos deve ser feito diretamente nos aplicativos das instituições financeiras, sem solicitar dados por outros meios como e-mail ou SMS. Essa precaução é essencial para proteger informações sensíveis e evitar ataques de phishing.

Os bancos também poderão acessar uma base de dados de contas marcadas por fraudes, mantida pelo Banco Central, o que proporcionará uma identificação mais eficiente de transações suspeitas antes de sua conclusão.

Impacto das Regras e a Segurança do Sistema PIX

A implementação dessas estratégias ocorre em um cenário de crescimento das transações digitais. Elas reforçam o compromisso do Banco Central com a proteção dos usuários e a integridade do sistema financeiro, promovendo confiança no uso do PIX.

Essas formas de proteção são acompanhadas pelo teste do PIX por aproximação, preparação para futuras inovações no país. Com a segurança aprimorada continuamente, o PIX deve se manter como uma opção segura e confiável para transferências financeiras no Brasil.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: depositphotos.com / BrendaRochaBlossom