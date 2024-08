Polícia Civil mantém efetivo reforçado no último final de semana da “Operação Verão 2024”

A Polícia Civil do Pará permanece com efetivo ampliado durante o primeiro final de semana do mês de agosto. Este é o ultimo final de semana da “Operação Verão 2024”, deflagrada pela Secretaria de Segurança Publica e Defesa Social do Estado (Segup) no período das férias escolares.

Durante toda a operação, as equipes de reforço se deslocam às regiões de praias e balneários, onde o fluxo de pessoas é mais intenso. As ações serão finalizadas na manhã desta segunda-feira, 5.

“Estamos em mais um final de semana cumprindo o planejamento estabelecido no início da operação. Continuamos com todas as ações para garantir um retorno das férias mais seguro para a população”, destaca o Diretor de Polícia do Interior, Hennison Jacob.

Deam virtual – Servidores da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV) entregam folders de divulgação dos serviços oferecidos pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher Virtual (Deam Virtual) e orientam a população sobre violência e canais de denúncias.

Lei Seca – As ações de fiscalizações na “Lei Seca” também ganharam reforço para o período deste ano. Em Benevides, na Região Metropolitana, e em Salinópolis, nordeste paraense, policiais civis, em parceria com militares e agentes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), atuam para coibir a condução de veículos sob o efeito de álcool. Os condutores fazem o teste do etilômetro (bafômetro) para garantir segurança nas rodovias.

Poluição sonora e fiscalização de estabelecimentos – Equipes da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) e Polícia Administrativa (DPA) estão nas ruas de forma integrada fiscalizando os estabelecimentos comerciais, bares, casas noturnas e restaurantes. O objetivo é coibir as infrações penais de poluição sonora, perturbação de sossego e manter a paz e a ordem.

Equipes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) também darão apoio às ações ostensivas e integradas.

Projeto Nossa Praia da Demapa – A ação conjunta com a Secretaria de Meio Ambiente do município de Salinópolis visa manter a segurança dos brincantes com ações de prevenção de crimes ambientais, além de ação educativa aos brincantes durante este período de intenso movimento nas praias.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação/PC