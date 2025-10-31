sexta-feira, outubro 31, 2025
Licença menstrual: o que é, quantos dias pode durar e como funciona no Brasil

A licença menstrual é um afastamento do trabalho idealmente remunerado  concedido a pessoas que menstruam e enfrentam sintomas intensos, como cólicas intensas, enxaquecas, fadiga e alterações emocionais, que impactam sua rotina e desempenho profissional.

No Brasil, ainda não existe uma lei nacional que garanta essa licença para todas as trabalhadoras. Porém, em âmbito local e institucional, há avanços: no Distrito Federal, por exemplo, a nova Lei Complementar 1.032/2024 concede até três dias consecutivos por mês para servidoras públicas que comprovem sintomas graves associados ao fluxo menstrual.

Em outros países, os dias de licença variam: no Japão, o direito existe há décadas; na Coreia do Sul, a legislação garante um dia de folga por mês para quem menstruar e estiver incapacitada; em Taiwan, são três dias por ano, com possibilidade de ampliação; na Indonésia, até dois dias mensais; e na Espanha, a licença contempla casos de “incapacidade temporária” menstrual, sem número fixo de dias definido por lei.

Para que a licença menstrual funcione, geralmente é exigido:

um atestado médico ou relatório de queixas relacionadas à menstruação;

a comprovação de que os sintomas prejudicam o exercício da atividade laboral;

que o empregador tenha política ou adesão à medida (já que a lei federal ainda não está em vigor).

Por que esse tema importa? Porque reconhece que a menstruação  ainda carregada de estigma e silêncio  pode afetar significativamente a saúde, o bem‑estar e o desempenho de quem menstruar. A adoção dessa licença pode ter efeitos positivos como redução do absenteísmo, aumento da produtividade e avanço da igualdade de gênero no trabalho.

Imagem: Freepik

