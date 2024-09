Polícia Civil realiza palestra sobre bullying e cyberbullying em Capanema

Policiais civis da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) e da Delegacia no Atendimento à Mulher (Deam), realizaram, na tarde de quarta-feira (25), uma palestra educativa com a temática “Bullying e Cyberbullying”, no município de Capanema.

A palestra ocorreu na Escola Estadual Apolônia Pinheiro, localizada no Distrito de Tauari. O objetivo do debate foi reforçar as condutas de prevenção à criminalidade, prevista no plano de ações da Secretaria de Educação do Estado (Seduc). Além disso, a palestra também teve o propósito de promover a discussão sobre a temática no âmbito escolar.

Neste sentido, foram abordados tópicos sobre a violência nas escolas ligadas às práticas de bullying e cyberbulliyng, a fim de coibir essa prática ilegal e alertar os alunos sobre o assunto.

“É sempre muito importante que a vítima realize a denúncia pelo canal do Disque-Denúncia (181). Dessa forma, os agentes iniciam a investigação, a fim de interromper a atividade ilícita, em prol da segurança da população e com o objetivo de garantir a ordem pública, inclusive nas redes sociais”, pontuou o delegado-geral, Walter Resende.

Segurança – A Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV) coordena e fiscaliza diversas unidades, como por exemplo, a Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca), que tem como objetivo zelar pela segurança, elaborar a solução de conflitos e atender essa parcela da sociedade paraense. Além disso, na DAV também estão presentes as unidades, Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data), Divisão Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), a Delegacia de Atendimento ao Adolescente Infrator (DAI), entre outras.

A Polícia Civil conta com a Divisão de Combates a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meios Cibernéticos (DCCV), vinculada a Diretoria Estadual de Combates a Crimes Cibernéticos (DECCC), que busca, assiduamente, combater qualquer tipo de prática criminosa contra esses grupos nos meios virtuais, como por exemplo, e-mail, redes sociais, blogs e sites.

Texto: Raphaela Rocha, com supervisão de Lilian Guedes

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação