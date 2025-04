Projeto E+ Reciclagem impulsiona sustentabilidade no Pará com mais de 1,3 toneladas de resíduos coletados no 1º trimestre de 2025

Iniciativa da Equatorial Pará troca resíduos recicláveis por descontos na conta de luz

No primeiro trimestre de 2025, o projeto E+ Reciclagem, do Programa de Eficiência Energética da Equatorial Pará, alcançou resultados expressivos com a coleta seletiva. A iniciativa, que promove a preservação ambiental por meio da troca de materiais recicláveis por descontos na conta de luz, arrecadou mais de 1.300 toneladas de resíduos até março e bonificou 1.038 clientes com mais de R$ 24 mil em descontos.

Vale destacar que as mais de 1.300 toneladas de resíduos recolhidos correspondem a cerca de 4.917 toneladas de dióxido de carbono (CO²) que deixaram de ser emitidas na atmosfera. Esse número também representa que cerca de 14.500 árvores que deixaram de ser cortadas por conta da reciclagem dos materiais.

Durante o trimestre também foram recolhidos cerca de 654 kg de óleo de cozinha, que deixaram de ser despejados nos rios e mares, por exemplo.

O projeto



O programa tem o objetivo conscientizar a população paraense sobre a preservação do meio ambiente, incentivando a troca de materiais recicláveis por descontos na conta de luz. Atualmente existem postos do E+ Reciclagem em Belém, Ananindeua, Castanhal, Altamira e Santarém.

De acordo com Pricila Hinvaitt, analista da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, o projeto tem um papel essencial na promoção da consciência ambiental, ao estimular práticas sustentáveis e o descarte correto de resíduos.

“Com o E+ Reciclagem, a Equatorial reforça seu compromisso com a sustentabilidade, oferecendo à população a oportunidade de participar da coleta seletiva e contribuir com a preservação do meio ambiente. A iniciativa, além de ambientalmente responsável, também gera vantagens para a população, como descontos na conta de energia”, afirma Pricila.

O E+ Reciclagem aceita resíduos como papel, plástico, metal, óleo de cozinha e eletrônicos com placas que podem gerar bônus para a fatura de energia do cliente ou repassados para alguma entidade beneficente sem fins lucrativos, para isso é só apresentar o número da Conta Contrato da instituição. A distribuidora recebe esses materiais e encaminha a empresas de reciclagem. Além disso, nos postos também são aceitos potes de vidro que são doados à Santa Casa.

Postos em obras

A distribuidora comunica à população de Belém que dois postos do E+ Reciclagem estão em reforma por um período de 90 dias. O posto localizado no bairro do Guamá, na Praça Benedito Monteiro, e o posto situado na Avenida Augusto Montenegro, em frente à sede da Equatorial. As melhorias visam aprimorar os serviços oferecidos.

Confira onde ficam os postos do E+ Reciclagem



1 – Posto E+ Reciclagem: Belém

Onde: Assaí Atacadista (Rodovia Mário Covas, 69 – Coqueiro)

Horário de atendimento: Segunda a sexta: das 8h às 12h e das 13h às 17h/Sábado: das 8h às 12h.



2 – Posto E+ Reciclagem: Belém

Onde: Parque Shopping – piso do estacionamento (avenida Augusto Montenegro, 4300 – Parque Verde)

Horário de atendimento: Segunda a sexta: das 10h às 13h e das 14h às 19h/Sábado: das 10h às 14h.



3 – Posto E+ Reciclagem: Ananindeua

Onde: Assai BR – estacionamento (Rodovia BR-316 – Centro)

Horário de atendimento: Segunda a sexta: das 8h às 12h e das 13h às 17h/Sábado: das 8h às 12h.



4– Posto E+ Reciclagem: Altamira

Onde: Estacionamento do Camelódromo (avenida João Rodrigues – Esplanada do Xingu)

Horário de atendimento: Segunda a sexta: das 8h às 12h e das 13h às 17h/Sábado: das 8h às 12h.



5- Posto E+ Reciclagem: Santarém

Onde : Estacionamento do Mercadão 2000, localizado na avenida Tapajós, entre a travessa Frei Ambrósio e Professor Carvalho.

Horário de atendimento: Segunda a sexta: das 8h às 12h e das 13h às 17h/Sábado: das 8h às 12h.



6- Posto E+ Reciclagem: Castanhal

Onde: Praça do Estrela, Tv. Quintino Bocaiuva – Bairro: Estrela

Horário de atendimento: Segunda a sexta: das 8h às 12h e das 13h às 17h/Sábado: das 8h às 12h.