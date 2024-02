Posse de Flávio Dino no Supremo ocorre nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (22), o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, do Governo Lula, Flávio Dino, assumirá uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF). A sessão de posse será iniciada pelo presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso, e não há previsão de discursos. A solenidade está marcada para as 16h.

Pela tradição, o novo ministro é conduzido ao plenário pelos ministros que estão há mais e menos tempo no Supremo; no caso, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin, respectivamente.

Segundo informações, Dino recusou as tradicionais comemorações oferecidas por associações de magistrados do país após a posse na Corte. O ex-ministro da Justiça pediu a celebração de uma missa na Catedral de Brasília.

A Arquidiocese de Brasília informou ao Estadão que o pedido foi feito pelo próprio Dino, que conversou pessoalmente com o arcebispo do Distrito Federal, dom Paulo Cezar Costa. Apesar de envolver a posse de um ministro, a missa seguirá os ritos tradicionais da Igreja Católica e deverá durar pouco mais de uma hora. O líder religioso pode convocar o indicado de Lula para um discurso, mas não há cronograma definido além do tradicional.

Dino foi indicado por Lula para a vaga de Rosa Weber, que se aposentou ao completar 75 anos de idade. O ex-ministro foi aprovado no Senado com 47 votos a favor e 31 contra. Ele terá direito a um salário mensal no valor de R$ 44.008,52.

*Com informações AE

Fonte: Pleno News/Foto: Lula Marques/ Agência Brasil