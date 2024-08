Prefeito Edmilson Rodrigues e seu vice, Edilson Moura, são confirmados candidatos à reeleição para a Prefeitura de Belém

A coligação “Nossa Família é o Povo”, formada pelo PSOL, Rede, PT, PCdoB, PV e Cidadania, confirmou em convenção realizada no começo da noite de ontem, no Espaço Náutico Marine Clube, a candidatura para reeleição do prefeito Edmilson Rodrigues e seu vice, Edilson Moura. A direção do Psol informou que, apesar do anúncio de rompimento com a coligação de apoio ao governo de Rodrigues, os candidatos do PDT seguem em apoio ao Psol.

Aproximadamente 21 mil pessoas lotaram o Espaço Marine Club para ouvir a confirmação da candidatura de Edmilson Rodrigues. Na oportunidade, os partidos coligados, liderados pela Federação PSOL-Rede apresentaram os nomes dos 140 candidatos à Câmara Municipal de Belém, entre os quais, o ex-vereador e vice-presidente da União Geral dos Trabalhadores no Estado do Pará – UGT-PA, Nazareno Ribeiro, do PT, que se fez presente com grande delegação de apoiadores.

A convenção ocorreu faltando poucos dias do prazo final, estabelecido pela Legislação Eleitoral, para que partidos e coligações realizem a confirmação dos nomes de seus candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores por todo o Brasil.

