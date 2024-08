Igor Normando e Cássio Andrade são confirmados candidatos a prefeito e vice-prefeito de Belém

MDB, União Brasil, PRD, PSB, PSD, PDT, Federação PSDB/Cidadania, Mobilização Nacional e Progressistas confirmaram, na noite de ontem, sábado, 03, as candidaturas do deputado Igor Normando ao cargo de prefeito, e do ex-deputado, empresário e advogado Cássio Andrade, a vice-prefeito de Belém, em convenção realizada na arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho. O evento, que reuniu uma multidão de políticos, apoiadores, eleitores e corregilionários dos partidos coligados, começou por volta das 18h.

O deputado Igor Normando chegou ao local ao lado do governador Helder Barbalho e da vice-governadora Hana Ghassan Tuma. O local estava todo decorado com balões coloridos. Na chegada do candidato, houve chuva de papel prateado picado, uma verdadeira festa da democracia que foi quebrada por alguns instantes em razão de um confronto que envolveria as torcidas organizadas Remoçada e Terror Bicolor, que estão impedidas de entrar nos estádios em razão de constantes conflitos entre as duas que são consideradas pelas autoridades, como facções criminosas. A polícia entrou em ação, após o que, a convenção, que chegou a ser duas vezes interrompida, foi retomada, apesar de muitas pessoas terem deixado o local com medo da violência, até porque, foram ouvidos disparos de arma de fogo em tordo do Mangueirinho.

A polícia não informou se houve prisões durante a confusão que se generalizou. No entanto, há informações de que a Remoçada e a Terror Bicolor teriam sido convocadas por dois candidatos ao cargo de vereador.

Por volta das 20h, o deputado Igor Normando subiu ao palco para fazer seu pronunciamento como candidato à Prefeitura de Belém, oportunidade em que destacou a importância de atacar a questão da limpeza da cidade, da saúde da população e atendimento aos pais de baixa renda com creches para abrigar as crianças enquanto esses saem para o trabalho.

ANANINDEUA

O deputado federal Antônio Leocádio dos Santos, o Antônio Doido, do MDB, foi confirmado ontem, candidato ao cargo de prefeito municipal de Ananindeua, município da Região Metropolitana de Belém. O parlamentar tem o apoio do governador Helder Barbalho.

A convenção do MDB em Ananindeua aconteceu na sede da Associação Atlética do Banco do Brasil – AABB. Durante seu discurso, o candidato disse que “primeiro precisa de um prefeito empreendedor, que tenha um olhar para toda a sociedade deste município. Eu vejo a construção sendo feita para poucos, e a gente tem que ter um olhar como um todo. Com certeza fomentar todas as comunidades, os bairros, ilhas, dessa forma que um gestor faz pela sociedade do município”.

Imagem: Reprodução/G1/TV Liberal