EDUCAÇÃO

Prefeitura de Canaã dos Carajás abre processo seletivo para professores e outros cargos

A Prefeitura de Canaã dos Carajás, no Pará, abriu um processo seletivo para preencher 556 vagas em diferentes cargos, abrangendo todos os níveis de escolaridade. O concurso foi organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

As inscrições ocorreram entre 30 de setembro e 4 de novembro de 2024, com taxas variando de R$ 47 a R$ 150, dependendo do cargo. As provas objetivas foram aplicadas entre 23 de março e 13 de abril de 2025, em datas específicas para cada função.

Os cargos disponíveis incluíam funções de nível fundamental, médio, técnico e superior, como professores, enfermeiros, médicos veterinários, psicólogos, agentes administrativos e técnicos em diversas áreas. Os salários iniciais variam de R$ 1.610,36 a R$ 11.760,99, conforme o cargo e a carga horária.

O concurso registrou 48.685 inscrições, sendo o cargo de Agente de Serviços Técnicos em Enfermagem o mais concorrido, com 107 candidatos por vaga. O resultado final foi homologado em 7 de agosto de 2025, permitindo a convocação dos aprovados.

A FGV segue disponível para esclarecimentos pelo telefone 0800 2834628 ou pelo e-mail smacanaacarajas24@fgv.br. O edital completo pode ser consultado no site da FGV Conhecimento.

Imagem: Divulgação

