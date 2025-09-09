terça-feira, setembro 9, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePOLÍTICA
POLÍTICA

Vídeo: Ministra e ex-primeiro ministro do Nepal agredidos em ataque violento

Crise no Nepal: Violência Aumenta Após Renúncia do Primeiro-Ministro

A ministra das Relações Exteriores do Nepal, Arzu Rana Deuba, e seu marido, o ex-primeiro-ministro Sher Bahadar Deuba, foram brutalmente agredidos em sua própria casa. Imagens chocantes que circulam nas redes sociais mostram um grupo de jovens invadindo o imóvel, vandalizando a residência e atacando o casal.

O Nepal enfrenta uma grave escalada de violência. Nesta terça-feira (9), manifestantes invadiram e vandalizaram a casa da ministra das Relações Exteriores, Arzu Rana Deuba, e de seu marido, o ex-primeiro-ministro Sher Bahadar Deuba. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a brutalidade do ataque, com a ministra recebendo um soco e um chute, enquanto seu marido aparece com a camisa rasgada e o rosto ensanguentado.

Invasão e Incêndios
Apesar de o primeiro-ministro KP Sharma Oli ter renunciado ao cargo, os protestos não diminuíram. A fúria dos manifestantes se voltou contra outras autoridades, com casas de políticos incendiadas, incluindo a do antigo premiê Jhala Nath Khanal, onde sua esposa, Ravi Laxmi Chitrakar, sofreu queimaduras graves.

O aeroporto de Catmandu foi fechado devido à fumaça, e há relatos de que civis armados com rifles de assalto foram vistos nas ruas. Ambulâncias e veículos de segurança também foram atacados.

O Motivo dos Protestos
Os protestos começaram na segunda-feira (8) com confrontos entre a polícia e manifestantes. O estopim foi o bloqueio de redes sociais como Facebook e Instagram e acusações de corrupção contra o governo. O slogan dos manifestantes é claro: “Bloqueiem a corrupção, não as redes sociais”.

As autoridades argumentaram que o bloqueio das plataformas foi uma medida de combate a crimes como notícias falsas e discurso de ódio. No entanto, a população, que já vive uma crise política e econômica com alta taxa de desemprego, não aceitou a justificativa e saiu às ruas.

Medidas de Segurança
Em resposta à violência, o Exército do Nepal assumiu a responsabilidade pela lei e ordem no país e um toque de recolher foi imposto. O Ministério da Saúde apelou à população para doar sangue. O presidente do Nepal, Ram Chandra Paudel, já iniciou o processo para nomear um novo primeiro-ministro.

Foto: REUTERS/Adnan Abidi

Ministra e Ex-Primeiro Ministro do Nepal Agredidos em Ataque Violento

A ministra das Relações Exteriores do Nepal, Arzu Rana Deuba, e seu marido, o ex-primeiro-ministro Sher Bahadar Deuba, foram brutalmente agredidos em sua própria casa. Imagens chocantes que circulam nas redes sociais mostram um grupo de jovens invadindo o imóvel, vandalizando a residência e atacando o casal.

O Nepal enfrenta uma grave escalada de violência. Nesta terça-feira (9), manifestantes invadiram e vandalizaram a casa da ministra das Relações Exteriores, Arzu Rana Deuba, e de seu marido, o ex-primeiro-ministro Sher Bahadar Deuba. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a brutalidade do ataque, com a ministra recebendo um soco e um chute, enquanto seu marido aparece com a camisa rasgada e o rosto ensanguentado.

Invasão e Incêndios
Apesar de o primeiro-ministro KP Sharma Oli ter renunciado ao cargo, os protestos não diminuíram. A fúria dos manifestantes se voltou contra outras autoridades, com casas de políticos incendiadas, incluindo a do antigo premiê Jhala Nath Khanal, onde sua esposa, Ravi Laxmi Chitrakar, sofreu queimaduras graves.

O aeroporto de Catmandu foi fechado devido à fumaça, e há relatos de que civis armados com rifles de assalto foram vistos nas ruas. Ambulâncias e veículos de segurança também foram atacados.

O Motivo dos Protestos
Os protestos começaram na segunda-feira (8) com confrontos entre a polícia e manifestantes. O estopim foi o bloqueio de redes sociais como Facebook e Instagram e acusações de corrupção contra o governo. O slogan dos manifestantes é claro: “Bloqueiem a corrupção, não as redes sociais”.

As autoridades argumentaram que o bloqueio das plataformas foi uma medida de combate a crimes como notícias falsas e discurso de ódio. No entanto, a população, que já vive uma crise política e econômica com alta taxa de desemprego, não aceitou a justificativa e saiu às ruas.

Medidas de Segurança
Em resposta à violência, o Exército do Nepal assumiu a responsabilidade pela lei e ordem no país e um toque de recolher foi imposto. O Ministério da Saúde apelou à população para doar sangue. O presidente do Nepal, Ram Chandra Paudel, já iniciou o processo para nomear um novo primeiro-ministro.

Foto: Anup Ojha / AFP

Se inscreva no canal:

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Prefeitura de Canaã dos Carajás abre processo seletivo para professores e outros cargos
Próximo artigo
Dino vota pela condenação de Bolsonaro e mais sete; placar está 2 a 0

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,275FansLike
3,607FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315