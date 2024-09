Príncipe George depende de Rei Charles III para manter privilégio real

A partir do próximo ano, o Príncipe George não poderá mais viajar no mesmo avião que Príncipe William, seu pai, e sua irmã. Isso pode mudar se Rei Charles III alterar uma regra da monarquia. De acordo com o Daily Mirror, essa tradição existe para manter a linha de sucessão. Isso porque, caso aconteça algum acidente aéreo, Príncipe George e William não estariam no mesmo avião. Já que William é o próximo na linha sucessória, seguido do filho mais velho.

Como o aniversário de 12 anos de George está chegando, idade em que o jovem é considerado capaz de assumir maiores responsabilidades, as regras passam a ser mais estritas. Assim, a família real terá que se desdobrar para seguir as normas.

Isso porque eles são conhecidos por seguir rigorosamente as tradições. Dessa forma, William e Kate Middleton terão um desafio maior na hora de realizar uma viagem, principalmente internacional.

Fonte famosos e celebridades/Foto: Shutterstock