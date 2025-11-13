Programa de universalização do saneamento básico em Barcarena vence premiação mundial durante a COP30

O programa “Trata Bem Barcarena” foi reconhecido mundialmente, na manhã desta quarta-feira (12), com o prêmio SB COP Awards, promovido pela Sustainable Business COP (SB COP), coalizão global liderada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Integrante da programação oficial da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), em Belém, a premiação destacou o projeto, lançado para acelerar obras que garantiram saneamento básico para toda população do município paraense em apenas 18 meses, como uma das iniciativas empresariais de maior impacto socioambiental e contribuição concreta para a agenda verde global.

Desenvolvido pelo grupo Aegea, referência nacional em saneamento no país, o Trata Bem Barcarena foi um dos 48 cases globais selecionados entre mais de 670 projetos inscritos em todo o mundo, na categoria “Cidades Sustentáveis”. A cerimônia, realizada em formato híbrido, no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA), reuniu autoridades, representantes de empresas e especialistas em sustentabilidade.

Lançado em julho de 2024, o programa marcou um novo capítulo na história do saneamento no Pará e na região Norte. Em apenas 18 meses, o município está alcançando a universalização dos serviços de água e esgoto tratados, tornando Barcarena a primeira cidade paraense a atingir essa meta e antecipando em quase dez anos os prazos previstos pelo Novo Marco do Saneamento.

O “Trata Bem Barcarena” representa um investimento total de R$ 220 milhões, aplicado em obras de ampliação e modernização dos sistemas, implantação de mais de 120 quilômetros de novas redes de água e 250 quilômetros de redes de esgoto, construção de quatro novas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), além da ampliação de duas unidades existentes e da implantação de 39 Estações Elevatórias de Esgoto (EEE). O avanço beneficia diretamente mais de 120 mil moradores, consolidando Barcarena como referência nacional em cidades sustentáveis.

Durante a cerimônia, o vice-presidente da Aegea, Renato Medicis, destacou o papel estratégico do saneamento básico na agenda climática e na promoção da justiça social. “Este prêmio reconhece um esforço coletivo que vai muito além da infraestrutura. O saneamento é uma ferramenta de transformação social, de saúde pública e de adaptação climática. Em Barcarena, provamos que é possível levar qualidade de vida e dignidade às pessoas com planejamento, eficiência e inovação”, afirmou Medicis.

O executivo também ressaltou a importância do reconhecimento em um momento em que o tema ganha destaque internacional. “A presença do saneamento na COP30, e agora no SB COP Awards, mostra que o Brasil tem exemplos concretos a oferecer ao mundo. O Trata Bem Barcarena é um símbolo do que podemos alcançar quando o setor privado, o poder público e a comunidade trabalham juntos por um propósito comum: o desenvolvimento sustentável”, completou.

O SB COP Awards tem como objetivo valorizar iniciativas empresariais que contribuem de forma tangível para os compromissos climáticos globais. A mostra reúne projetos voltados à transição energética, economia circular, infraestrutura verde e cidades resilientes, destacando soluções que impulsionam o alcance das metas da Agenda 2030 da ONU.

Para o superintendente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Davi Bomtempo, premiar um case de sucesso voltado para o saneamento impulsiona a agendas importantes para o desenvolvimento do Brasil.

“O saneamento básico é importante não só para agenda de infraestrutura , mas também para uma agenda de saúde, Tanto é que essa temática está muito presente na Sustainable Business COP (SB COP) mais especificamente no grupo de Cidades Sustentáveis, e dessa forma ele vem trabalhando para que a gente possa ter um encaminhamento melhor na solução do problema de saneamento básico no Brasil”, pontuou.

Com o reconhecimento, a Aegea reforça sua posição como uma das principais empresas de saneamento do país comprometidas com o impacto ambiental positivo e a promoção de cidades sustentáveis. O resultado também consolida o legado de Barcarena como exemplo de que é possível universalizar o saneamento na Amazônia e transformar realidades por meio da eficiência e da inovação.