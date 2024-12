Programa para o fortalecimento de empreendimentos da agricultura familiar é lançado Santarém

O Instituto Federal do Pará (IFPA), campus Santarém, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), lançou na última sexta-feira (30/11/24) o programa Mais Gestão. A iniciativa, conduzida no âmbito da Incubadora Tecnológica de Cooperativismo e Empreendimentos Solidários (INTECOOPES), tem como objetivo fortalecer associações, cooperativas e empreendimentos da agricultura familiar no Oeste do Pará.

O evento contou com a participação de representantes do MDA, entre eles Ana Terra Reis, da Secretaria de Abastecimento, Cooperativismo e Segurança Alimentar (SEAB), e o professor Paulino Tavares, chefe da Divisão de Cooperativismo. Também estiveram presentes lideranças de cooperativas, associações e federações da região, além de autoridades dos municípios de Santarém, Belterra e Óbidos.

O programa busca oferecer capacitações, consultorias e assistência técnica com metodologias inovadoras, promovendo a sustentabilidade econômica e contribuindo para a segurança nutricional. Bruno Almeida, professor do IFPA e coordenador de área do Mais Gestão, destacou que o projeto já está na etapa de análise de documentos das cooperativas e associações inscritas. “Estamos avaliando organizações de municípios como Óbidos, Alenquer, Mojuí dos Campos e Santarém para selecionar os melhores empreendimentos, garantindo a efetividade do trabalho”, afirmou.

Para o professor Paulino Tavares, chefe da Divisão de Cooperativismo, as parcerias do programa são fundamentais para fortalecer as organizações, ampliando o acesso a mercados e linhas de crédito. Ele ressaltou a importância do envolvimento da sociedade civil.

“A execução só terá êxito com o empoderamento das comunidades atendidas, beneficiando não apenas os participantes diretos, mas também seus associados”, destacou.

IMPACTOS LOCAIS

Manoel de Edivaldo, presidente da Cooperativa Agroextrativista do Oeste do Pará (ACOSPER), comemorou a seleção da organização para o programa. Ele ressaltou a relevância da iniciativa, especialmente pela origem governamental do apoio.

“É um momento importante, pois estamos ampliando nossas atividades e isso exige boa gestão para alcançarmos resultados positivos”, disse.

Diego Andrade, representante do Sistema da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) Pará, reforçou a parceria com o IFPA, destacando que o programa irá potencializar o desenvolvimento da gestão e a comercialização das cooperativas, além de fomentar a agroindustrialização na região. “Entendemos a grande importância de o programa potencializar o desenvolvimento da gestão, a atuação das cooperativas, a chegada do mercado, além da agroindustrialização também”, salientou Diego.

Ainda durante o lançamento, com o objetivo de fortalecer o movimento cooperativista no Pará, debater em conjunto políticas públicas, modelos de cadeia de valor para o desenvolvimento das cooperativas do Oeste paraense e somar esforços institucionais para difusão dos princípios do cooperativismo como opção de modelo de negócio de base comunitária para a realidade do Estado, foi assinado um Protocolo de Intenção de Cooperação Técnica entre o sistema OCB Pará e o IFPA, como destaca Diego.

“O sistema OCB Pará reforça a sua parceria e assinou um protocolo de intenções para que a gente além das ações que a gente já vai desenvolver, possa também fazer com que as cooperativas acessem a recurso no mercado para desenvolver essas atividades aqui na região Oeste do Pará”, reforçou.

Ana Terra Reis, representante do MDA, enfatizou a importância do Mais Gestão para o desenvolvimento da agricultura familiar no Pará. Ela destacou ainda o desafio de preparar as cooperativas e associações para a COP30, que ocorrerá em 2025, em Belém, capital paraense.

“Com esse projeto a gente pretende que cooperativas e associações do estado do Pará possam ter acesso a comercialização, possam ter mecanismos para melhorar sua gestão e acessar o mercado e levar vida e dignidade pro nosso povo. Então a parceria IFPA e MDA a partir de agora com o programa Mais Gestão, tem tudo pra dar certo e a gente tem um grande desafio esse ano. É preparar o nosso povo para receber aqui no Pará a COP30”, ressaltou Ana.

ABRANGÊNCIA REGIONAL

O programa abrange 20 empreendimentos em 10 municípios da região: Santarém, Belterra, Mojuí dos Campos, Alenquer, Monte Alegre, Oriximiná, Óbidos, Rurópolis, Uruará e Placas. Santarém, Óbidos e Rurópolis serão os pólos de atuação. A cerimônia de lançamento incluiu a assinatura de termos de compromisso, apresentações sobre metodologias de trabalho e oficinas de capacitação para equipes técnicas e gestores.

Com o Mais Gestão, o IFPA e o MDA reafirmam o compromisso de promover a agricultura familiar no Oeste do Pará, fortalecendo cadeias produtivas e garantindo desenvolvimento sustentável para a região.

Por: Ascom Fort+ Gestão