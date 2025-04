Sindiclubes lança parcerias a serviço dos clubes filiados

A diretoria do Sindicato dos Clubes – Sindiclubes realizou, ontem, quarta-feira, 23, um encontro de dirigentes de clubes filiados para o lançamento do serviço Sindiclubes & Parcerias. O objetivo do novo serviço é apresentar empresas que atuarão como conveniadas e que ofereçam produtos e serviços com descontos diferenciados aos clubes filiados.

Durante o encontro, a diretoria do Sindiclubes apresentou as primeiras empresas parceiras – a Maná laser e a Urano Inteligência & Tecnologia -, que serão muito importantes para a gestão dos clubes filiados, disse o presidente do sindicato, Salatiel Campos.

Na oportunidade, foram assinados os termos contratuais da parceria por Salatiel Campos, pelo representante da Urano Inteligência & Tecnologia, Haroldo Alencar, e pelo representante da Maná Laser, Ronilton Farias.

Texto e imagem: Nonato Batista/Ronabar