Projeto Nocaute na Violência chega na sua 51 edição

O projeto Nocaute na Violência tem por objetivo de incentivar jovens à prática de esportes, disciplina e oportunidade de inclusão social, integração à vida. O evento faz parte da programação do Festival de Verão de Portel e o anfiteatro foi o palco das lutas, lotado de amantes, familiares e amigos que foram ao local para prestigiar os atletas.

A primeira disputa do cinturão foi com Leonardo de Portel da academia do Rogério e Lucas Emanoel, da academia Ulisses Pereira. Foram três rounds. Leonardo de Portel foi o vencedor, conquistando o cinturão.

O segundo cinturão da noite foi disputado entre Wenderson da Silva, do projeto boxe na escola e Willians Bastos. Com dois pontos a um Portel conquistou mais uma vitória e levou o cinturão.

“O Boxe foi onde tive oportunidade de estar aqui hoje, passei por muitas lutas, venci e perdi, mas nunca desisti e hoje, ganhar o cinturão na luta principal da 51ª Edição Nocaute na Violência é um sonho realizado”, disse i atleta portelense Wenderson.

Imagem: Ray Nonato / @agencia.imagens2.8