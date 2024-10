Putin se reúne com Dilma no 1º dia da cúpula do Brics

Nesta terça-feira (22), o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se reuniu com a presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) do grupo, Dilma Rousseff. Na ocasião, ele afirmou que os pagamentos em moedas locais reduzem os riscos para as economias dos países do Brics.

– O aumento das liquidações em moedas locais possibilita reduzir os pagamentos do serviço da dívida, aumentar a independência financeira dos países do Brics e minimizar os riscos geopolíticos, separando, na medida do possível no mundo de hoje, a política do desenvolvimento econômico – disse Putin.

O líder russo observou que, desde 2018, o NBD financiou cem projetos em um total de US$ 30 bilhões.

– Como país que ocupa a presidência do Brics neste ano, contamos com sua participação ativa na reunião de líderes na cúpula em Kazan – disse Putin a Dilma, observando que a presidente do NBD se reunirá com os líderes do grupo e apresentará um relatório sobre o trabalho do banco.

O chefe do Kremlin enfatizou que o NBD é uma “instituição financeira com futuro”. Dilma, por sua vez, concordou com Putin que os países do Sul Global têm grande necessidade de financiamento e que as condições para recebê-lo são “muito complexas”.

– Como você observou, implementamos e alocamos fundos em uma escala bastante grande para vários projetos, mas isso ainda não é suficiente em comparação com as necessidades dos países do Sul Global. É muito importante oferecer financiamento em moeda nacional em formatos especiais – explicou Dilma.

– O Novo Banco de Desenvolvimento está comprometido com isso, para financiar não apenas projetos soberanos, mas também projetos de iniciativa privada – acrescentou.

O encontro de Putin com Dilma é o primeiro de uma maratona de reuniões bilaterais às margens da 16ª cúpula do Brics, que vai até quinta-feira (24).

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/ALEXANDER NEMENOV / POOL