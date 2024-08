Quem são os maiores medalhistas da Olimpíada de Paris 2024

A Olimpíada de Paris chega em sua reta final com diversas finais pela frente, mas alguns astros do esporte já cravaram seus nomes na história dos Jogos Olímpicos.

Fenômeno da natação e brilhando em casa, o francês Léon Marchand é o grande nome desta edição após subir no lugar mais alto do pódio 4 vezes. Ele foi ouro nos 200m borboleta, 200m individual medley, 200m peito e 400m individual medley, além d eum bronze no revezamento 4×100m medley.

Se levarmos em consideração o número total de medalhas, a nadadora chinesa Zhang Yufei domina a lista com seis conquistas, apesar de não ter nenhum ouro na conta.

Rebeca Andrade aparece no top 10 do número de medalhas da Olimpíada de Paris, com 4 no total. A ginasta entrou para a história do esporte brasileiro na última segunda-feira (05) após se tornar única esportista do país a ter 6 medalhas no total.

TOP 10

Zhang Yufei (China) natação – 1 prata e 5 bronzes: 6 no total

Léon Marchand (França) natação – 4 ouros e 1 bronze: 5 no total

Torri Huske (EUA) natação – 3 ouros e 2 pratas: 5 no total

Mollie O’Callaghan (Austrália) natação – 3 ouros 1 prata e 1 bronze: 5 no total

Kaylee McKeown (Austrália) natação – 2 ouros, 1 prata e 2 bronzes: 5 no total

Simone Biles (EUA) ginástica artística – 3 ouros e 1 prata: 4 no total

Ariarne Titmus (Austrália) natação – 2 ouros e 2 pratas: 4 no total

Shinnosuke Oka (Japão) ginástica artística – 3 ouros e 1 bronze: 4 no total

Summer McIntosh (Canadá) natação – 3 ouros e 1 prata: 4 no total

Rebeca Andrade (Brasil) ginástica artística – 1 ouro, 2 pratas e 1 bronze: 4 no total

Top 5 medalhistas de ouro

Léon Marchand (França) – natação: 4 ouros

Torri Huske (EUA) – natação: 3 ouros

Mollie O’Callaghan (Austrália) – natação: 3 ouros

Simone Biles (EUA) – ginástica artística: 3 ouros Shinnosuke Oka (Japão) – ginástica artística: 3 ouros

