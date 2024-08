Evento raro vai derrubar as temperaturas no Brasil

O aumento do calor na Antártida deve derrubar as temperaturas no Brasil. De acordo com a Climatempo, isso é consequência do aquecimento súbito atmosférico, evento raro que atinge a região polar do mundo.

O evento consiste no aumento rápido e significativo da temperatura em uma camada específica da atmosfera. Esse aumento de temperatura pode ocorrer em diferentes altitudes, mas é geralmente observado na estratosfera.

Com o aquecimento do vórtice polar, os ventos que saem da Antártica são enfraquecidos. Dessa forma, o ar frio alcança regiões tropicais mais facilmente. Entretanto, o fenômeno é considerado bem raro no Hemisfério Sul, sendo mais comum no norte do mundo. O fenômeno é causado por interações complexas entre ondas atmosféricas de baixa e alta altitude.

“Estes episódios de Aquecimento Estratosférico Súbito podem fazer com que a chamada Oscilação Antártica mude para uma fase negativa, o que no caso do Hemisfério Sul pode afetar áreas da América do Sul, Sul da África, Austrália e Nova Zelândia com incursões de ar polar de maior intensidade e aumento da chuva em algumas regiões”, explica a MetSul.

FRIO NO BRASIL

Com isso, o clima quente e seco dos últimos dias pode dar lugar a temperaturas mais amenas em boa parte do Brasil. De acordo com o Climatempo, “as temperaturas devem se manter mais baixas neste segundo final de semana de agosto, principalmente entre o sábado e o domingo (11)”. A queda vai começar já na quinta-feira (8), com a frente fria chegando pelo continente e atingindo o Mato Grosso e partes da região Sul. Mas no fim de semana, toda a região Sul, o sudeste (exceto o norte de Minas Gerais) e o Centro-Oeste (exceto o norte do Mato Grosso) serão afetados.

Imagem: Clima Tempo