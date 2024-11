Rodrigo Amorim, prefeito eleito de Santo Antônio do Tauá visita EcoTauá em busca de parcerias

O prefeito eleito de Santo Antônio do Tauá, Rodrigo Amorim, e o vice-prefeito eleito, Junior Mutamba, visitaram ontem, segunda-feira, 11, as instalações da EcoTauá, empresa de destaque no cultivo e industrialização de óleo de palma. Como o primeiro parque industrial desse segmento no município, a EcoTauá desempenha um papel crucial no desenvolvimento econômico, social e na geração de empregos e renda para a região.

Durante a visita, a nova gestão reforçou seu compromisso com o progresso de Santo Antônio do Tauá. Rodrigo Amorim destacou a importância de estabelecer parcerias estratégicas e buscar conhecimentos para alavancar a economia local e oferecer novas oportunidades à população.

Imagem: Divulgação