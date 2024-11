Saiba qual pedido Bolsonaro fez a Trump após vitória nos EUA

Após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez um pedido ao aliado. Em contato com o colunista Paulo Cappelli, do portal Metrópoles, Bolsonaro disse desejar que Trump não deixe o Brasil “virar uma Venezuela”, destacando que a liderança do republicano é de grande importância para a liberdade.

– Desejo felicidades [a Donald Trump]. E que não esqueça o Brasil. O Brasil depositou muita esperança na sua eleição, Trump. Ainda durante a campanha, uma mulher brasileira pediu a você que não permita que os Estados Unidos virem o Brasil. E eu faço um complemento: não deixe o Brasil virar a Venezuela. Peço que nos ajude, Trump, a não deixar o Brasil virar uma Venezuela. A sua liderança é muito importante para a liberdade – frisou Bolsonaro, ao ser questionado sobre o que deseja ao republicano.

O ex-presidente chegou a ser convidado por Trump para acompanhar com ele a apuração dos votos das eleições presidenciais norte-americanas. O evento aconteceu no resort Mar-a-Lago, localizado no estado da Flórida. Entretanto, Bolsonaro não pode comparecer, pois está com seu passaporte retido por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), emitida no âmbito do inquérito envolvendo os atos de 8 de janeiro de 2023.

Esse é, inclusive, um obstáculo para que ele esteja na posse presidencial do republicano no próximo dia 20 de janeiro. Bolsonaro afirmou que solicitará autorização ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e ao STF, caso Trump o convide.

– Ele [Alexandre de Moraes] vai falar “não” para o cara mais poderoso do mundo? Eu sou o ex. O cara vai arranjar uma encrenca por causa do ex? – questionou.

Fonte: Pleno News/Foto: PR/Alan Santos