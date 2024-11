Santarém e China fortalecem laços para produção de pérolas de água doce

Na tarde desta segunda-feira, 18, Santarém deu mais um passo rumo ao desenvolvimento econômico e à inovação. O prefeito Nélio Aguiar recebeu o pesquisador e professor Zhang Genfang, uma das principais autoridades mundiais na área de moluscos e produção de pérolas. Representando instituições de renome, como a Subcomissão de Pérolas da Associação de Joias da China e a Universidade Técnica de Jinhua, o professor está na cidade para colaborar em um projeto pioneiro: a produção de pérolas de água doce na região.

Essa iniciativa é fruto da viagem oficial realizada pelo prefeito Nélio Aguiar à China em 2023, em parceria com a Sino-LAC, um programa voltado à promoção de cooperações entre a China e a América Latina. Durante a visita, Santarém foi apresentada como uma cidade de grande potencial, despertando o interesse de especialistas como Zhang Genfang.

“É gratificante ver como nossa visita à China está trazendo frutos concretos para Santarém. Durante aquela viagem, apresentamos nossa cidade ao Sr. Zhang, e agora estamos colhendo os resultados desse intercâmbio”, destacou o prefeito Nélio Aguiar.

O projeto de produção de pérolas de água doce promete trazer impactos positivos para a economia local. Além de gerar emprego e renda, a iniciativa coloca Santarém no mapa de uma indústria sustentável e de alto valor agregado. “O projeto não apenas promete impulsionar nossa economia, mas também gerar oportunidades para a população local. Agradeço ao Sr. Zhang pela confiança e pela colaboração”, afirmou o prefeito.

O professor Zhang, que acumula vasta experiência na área e desempenha um papel estratégico no setor de pérolas da China, ressaltou o potencial de Santarém para a implementação do projeto.

A parceria reforça os laços entre Santarém e a China e simboliza a busca por alternativas inovadoras e sustentáveis para o desenvolvimento regional.

Com essa iniciativa, Santarém avança no cenário internacional e reafirma seu compromisso com o crescimento sustentável e a diversificação de sua economia.

Imagem: Agência Santarém/Reprodução