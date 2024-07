Saúde de Kim Jong-un desperta grande preocupação na Coreia do Norte; entenda

Autoridades norte-coreanas estão em busca de novos medicamentos no exterior para tratar problemas de saúde relacionados à obesidade do líder Kim Jong-un, que incluem pressão alta e diabetes. Essa informação foi revelada pela Agência Nacional de Inteligência da Coreia do Sul (NIS) em um briefing a portas fechadas realizado na última segunda-feira, 29 de julho de 2024. As informações são do Politico.

Kim, atualmente com 40 anos, é amplamente conhecido por seus hábitos de consumo excessivo de álcool e tabaco, e vem de uma família com histórico significativo de problemas cardíacos. Tanto seu pai, Kim Jong Il, quanto seu avô, Kim Il Sung, morreram em decorrência de complicações cardíacas. O líder norte-coreano, que mede cerca de 1,70 metro e pesa aproximadamente 140 quilos, havia perdido uma quantidade significativa de peso em 2021, possivelmente devido a mudanças em sua dieta. No entanto, imagens recentes divulgadas pela mídia estatal mostram que ele recuperou esse peso.

Kim Jong-un e seus problemas de saúde

De acordo com a NIS, Kim pertence ao grupo de alto risco para doenças cardíacas e tem apresentado sintomas de pressão alta e diabetes desde os 30 anos. Acredita-se que esses problemas de saúde estejam associados aos seus hábitos prejudiciais, como o consumo de álcool, tabaco e o estresse.

Além disso, a busca por medicamentos no exterior para tratar essas condições indica que o regime norte-coreano está ciente da gravidade da situação e está tomando medidas para garantir a continuidade do governo. No entanto, a opacidade do regime e a falta de informações concretas dificultam qualquer avaliação precisa sobre o estado de saúde de Kim e as possíveis implicações para o futuro do país.

Quem será o sucessor de Kim Jong-un?

A saúde de Kim Jong-un é uma questão de grande interesse internacional, principalmente devido ao fato de ele ainda não ter nomeado oficialmente um sucessor. O líder norte-coreano assumiu o poder em 2011, após a morte de seu pai, e desde então tem consolidado seu controle sobre o país. No entanto, a ausência de um sucessor claro aumenta a incerteza sobre a estabilidade do regime, especialmente em um cenário onde o líder pode se tornar incapacitado.

Recentemente, especulações têm aumentado sobre a possível sucessão de Kim Ju Ae, filha pré-adolescente de Kim Jong-un. Desde o final de 2022, Ju Ae tem aparecido ao lado de seu pai em eventos públicos de grande visibilidade, o que gerou rumores de que ela possa estar sendo preparada para assumir um papel de liderança no futuro. A NIS relatou que cerca de 60% das aparições públicas de Ju Ae envolveram sua participação em eventos militares ao lado de Kim, o que reforça a possibilidade de que ela esteja sendo considerada como uma herdeira provável.

Quais são as implicações da saúde de Kim Jong-un para a segurança global?

A saúde de Kim Jong-un não é apenas uma preocupação interna, mas também uma questão de segurança regional e global. Como líder de um país com um arsenal nuclear em desenvolvimento e em constante tensão com potências internacionais, a possibilidade de uma mudança repentina na liderança norte-coreana levanta questões sobre a estabilidade do regime e as possíveis consequências para a segurança internacional.

A busca por medicamentos no exterior para tratar as condições de saúde de Kim indica que o regime norte-coreano está ciente da gravidade da situação e está tomando medidas para garantir a continuidade do governo. No entanto, a opacidade do regime e a falta de informações concretas dificultam qualquer avaliação precisa sobre o estado de saúde de Kim e as possíveis implicações para o futuro do país.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: KCNA/Reuters