Se Ronaldo assumir a CBF, quanto será seu salário como presidente?

A presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é uma posição de destaque e prestígio no futebol brasileiro. Com esse status, vem também uma remuneração de grande porte. O presidente da CBF tem um salário significativo, que reflete a importância e as responsabilidades do cargo que ocupa. Essa remuneração é tema de interesse público e gera debates sobre a gestão financeira e a governança da entidade.

Em 2024, a CBF mantém sua estrutura como uma entidade privada, sem financiamento público, fato que influi na forma como os salários dos seus dirigentes são estipulados. A entidade segue as diretrizes propostas em seu estatuto, assegurando o pagamento de valores que condizem com o mercado esportivo de alto nível.

Quanto Recebe o Presidente da CBF?

O presidente da CBF recebe uma remuneração bruta mensal de aproximadamente R$ 383,6 mil. Este valor expressivo, que pode surpreender muitos, soma-se ao décimo terceiro salário previsto na legislação trabalhista brasileira, levando a uma arrecadação anual quase de R$ 5 milhões. A cifra é compatível com o mercado e com a magnitude do futebol brasileiro, conhecido por sua influência global.

Esses valores foram divulgados por fontes confiáveis do meio jornalístico, destacando a transparência nas transações financeiras da CBF. A entidade, embora privada, opera dentro de um contexto de notoriedade que exige clareza e responsabilidade em sua gestão, o que inclui aspectos salariais.

Ednaldo Rodrigues e sua Trajetória na CBF

Em meio a cenários de instabilidade política no comando da CBF, Ednaldo Rodrigues reassumiu a presidência da entidade após uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Ednaldo é um nome de confiança, e sua volta ao cargo traz renovação para a governança da instituição. Além da responsabilidade nacional, ele tem uma presença internacional relevante, sendo membro do Conselho da FIFA desde novembro de 2023.

Como parte de sua atuação na FIFA, Ednaldo Rodrigues também recebe uma remuneração adicional. Segundo balanços publicados, cada membro do conselho é recompensado com o valor de US$ 300 mil anuais, o que equivale a R$ 1,4 milhão, reforçando sua atuação em nível global e nacional no futebol.

Qual o Futuro da Presidência da Entidade?

Nas discussões recentes, cogita-se o envolvimento de ícones do futebol na gestão da CBF. Nomes como o de Ronaldo, o Fenômeno, aparecem como um interessado na liderança da entidade. Especula-se que, caso Ronaldo assuma o cargo, seu salário seria alinhado aos ganhos atuais do presidente, dada a importância do papel e a tradição da CBF na formação de lideranças de impacto no mundo do esporte.

Essa perspectiva de liderança por figuras proeminentes do futebol pode promover transformações e maior engajamento no esporte, garantindo que a CBF continue competitiva e relevante tanto nacional quanto internacionalmente. O futuro da presidência da CBF promete ser interessante e será seguido de perto por todos aqueles que têm apreço pelo futebol brasileiro.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Divulgação / Nike / @ronaldo