Sefa apreende 152 pneus em Santarém que estavam sem nota fiscal

Em ação realizada próximo à cidade de Santarém no domingo, dia 15, fiscais de receitas estaduais da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Tapajós, da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), apreenderam 152 pneus que foram localizados durante ação do Núcleo de Inteligência da Polícia Militar do Pará (PMPA). O produto era transportado sem nota fiscal. A carga foi avaliada em R$ 54.328,30.

“Os agentes da PM encontraram, em um caminhão tipo baú 152 pneus vindos de Manaus (AM) e com destino a Santarém. Constatada a falta de documentação fiscal, a equipe da Unidade Tapajós foi acionada. Imediatamente os fiscais se deslocaram até o local”, informou o coordenador da Unidade Sefa no Tapajós, Maycon Freitas. Comprovada a tentativa de internalização das mercadorias no Estado sem os respectivos documentos fiscais, foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 26.384,00, cobrando imposto e multa. As mercadorias foram liberadas após o pagamento do TAD.

“Essa apreensão reforça a importância e o fortalecimento da parceria com a Polícia Militar, pois além de nos trazer segurança nas ações de fiscalização, a PM atua em parceria com a fiscalização tributária”, disse o fiscal de receitas estaduais.

Imagem: Agência Pará de Notícias