Teatro Waldemar Henrique celebra 45 anos com programação especial em Belém

Nesta terça-feira (17), o Teatro Experimental Waldemar Henrique completa 45 anos, e para celebrar a data, uma programação especial será realizada nos dias 17 e 18 de setembro, onde terá exposição, roda de conversa, apresentações artísticas e oficina. As atividades são gratuitas.

A programação inicia às 15h desta terça-feira, com a exposição que conta a historia do grupo teatral Cena Aberta. A trajetória do grupo é retratada de forma cronológica, começando em 1976, ano de fundação do grupo e da primeira apresentação com a peça “Quarto de Empregada”, no Theatro da Paz.

Em um tour histórico, o visitante pode percorrer a trajetória do grupo desde sua criação até 1991, ano da peça “Mulher Dilacerada”, com Margaret Refkalefsky e direção de Cezar Machado.

A partir das 15h, haverá uma roda de conversa sobre “Narrativas e Vivências”, com mediação de Ysmaille Ferreira e participação de grandes nomes como Margaret Refkalefsky, Zélia Amador, Paulo Farias, Igor Marques, Elói Iglesias e Márcia Freitas.

Na terça-feira, a programação se encerra com o impactante espetáculo “POSITHIVOS”, da Companhia de Teatro Musas, que aborda as vivências de pessoas com HIV/AIDS através de monólogos e performances. 18 anos.

Já na quarta-feira (18), inicia às 9h a oficina “Produção técnica para eventos – especifico para teatros”, ministrada pela produtora cultural Fernanda Rabelo. As inscrições para oficina são gratuitas, acesse aqui.

PROGRAMAÇÃO:

DIA 17/09

-15H -ABERTURA DA EXPOSIÇÃO CENA ABERTA (Conta a história do grupo teatral Cena Aberta)

-15H ÀS 17H – RODA DE CONVERSA “NARRATIVAS E VIVÊNCIAS”

-MEDIAÇÃO: YSMAILLE FERREIRA (Doutor e professor/ Técnico em Gestão Cultural da FCP)

-PARTICIPAÇÕES:

– MARGARET REFKALEFSKY (atriz, professora de teatro e pesquisadora)

– ZÉLIA AMADOR (Professora universitária, atriz e diretora de teatro, ativista do movimento negro, é membro fundadora Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará (CEDENPA) e NEAB (Grupo de Estudos Afro-Amazônico (GEAM/UFPA), Assessora da Diversidade e Inclusão da UFPA.

– PAULO FARIA (atual presidente da AGTB – Associação de Grupos de Teatros de Belém)

– IGOR MARQUES (Presidente do Colegiado de Dança do Pará)

– ELOI IGLESIAS (cantor, compositor, ator, performer, artista popular, é um dos idealizadores e atual diretor da Festa da Chiquita)

– MÁRCIA FREITAS (Jornalista e Produtora Cultural)

-20H – APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO POSITHIVOS, DIREÇÃO KESYNHO HOUSTON,

DIA 18/09

-09H ÀS 14H- OFICINA “PRODUÇÃO TÉCNICA PARA EVENTOS – ESPECÍFICO PARA TEATROS”

– MINISTRANTE: FERNANDA RABELO (Produtora Cultural e Produtora técnica para eventos)

O conteúdo da oficina pode abranger os seguintes tópicos:

1. Planejamento e organização: introdução à pré-produção, como cronogramas, orçamento, contratação de fornecedores e montagem de equipes.

2. Equipamentos e infraestrutura: apresentação de equipamentos de som, iluminação, vídeo e cenografia, além de como escolher e operar esses materiais de forma eficiente.

3. Técnicas de montagem e operação: demonstração prática de montagem de palco, sistemas de som, iluminação e projeção audiovisual.

4. Trabalho em equipe e comunicação: a importância da colaboração entre as diferentes áreas técnicas e a comunicação com os organizadores. Essas oficinas são importantes para quem deseja ingressar no setor de produção de eventos, proporcionando uma visão prática e abrangente dos processos que envolvem a realização de um evento com sucesso.

-PÚBLICO ALVO: Produtores, estudantes de cenografia e de eventos e artistas em geral.

-QUANTITATIVO DE VAGAS: 30 pessoas.

-15H ÀS 17H – RODA DE CONVERSA “NARRATIVAS E VIVÊNCIAS”

-MEDIAÇÃO: YSMAILLE FERREIRA (Doutor e professor/ Técnico em Gestão Cultural da FCP )

-PARTICIPAÇÕES:

– GÊ SOUZA (Ator, diretor, produtor e professor de artes Cênicas, presidente fundador do Centro Cultural Atores em Cena)

– WLAD LIMA (Artista pesquisadora, diretora e cenógrafa de teatro)

– NANDO LIMA (Artista Multimidia, Performer, Diretor teatral, Cenógrafo)

– MARTON MAUÉS (professor de Teatro, Leitura, Literatura e Produção Textual)

– YURE LEE (artista circense de rua, professor de história e educação física; especialista em educação física escolar e artes; mestre em história social da Amazônia; doutor em Artes)

– LIGIA BLUE (Atriz, diretora, roteirista, bailarina e produtora artística)

– PAULO SANTANA (Professor Doutor em Artes)

– FERNANDO DAKO (Técnico e produtor musical, Sonoplasta e Servidor da FCP)

-19H30 -APRESENTAÇÃO DE DANÇA INCLUSIVA CIA NOSSO JEITO (Dança Inclusiva)

-20H –APRESENTAÇÃOMUSICAL COM PAULINHO MOURA (violão), CRIS LISBOA (flauta).

Foto: Divulgação