Seleção feminina de vôlei ganha o bronze e se livra de frustração

Segundo país com mais pódios olímpicos no vôlei feminino, o Brasil adicionou um bronze à sua coleção de medalhas. Conquistado com vitória por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 27/25, 22/25 e 25/15, sobre a Turquia neste sábado (10), o terceiro lugar não era o que queria inicialmente a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, mas tem bastante valor e impede que a equipe de José Roberto Guimarães deixe a capital francesa com o sentimento de profunda frustração, como ele mesmo havia dito antes da partida.

Enquanto a seleção masculina vive crise técnica, não subiu ao pódio nos últimos dois Jogos Olímpicos e fez em Paris sua pior campanha olímpica desde 1972, a equipe feminina volta para casa com medalha pela segunda vez seguida em Olimpíadas. São, agora, seis medalhas para as mulheres do vôlei: ouros em Londres-2012 e Rio-2016, prata em Tóquio e bronzes em Atlanta-1996, Sydney-2000 e agora em Paris.

Com mescla de frescor e experiência no elenco, a seleção chegou a Paris confiante de que subiria ao degrau mais alto do pódio. A preparação foi a melhor possível e o desempenho vinha sendo em alto nível. No entanto, os Estados Unidos – de novo – apareceram no caminho para tirar do Brasil a chance de ir à final.

Não veio o ouro, mas o bronze tem importância e reforça que o voleibol brasileiro continua entre os melhores do mundo, como enfatizou Zé Roberto, técnico tricampeão olímpico que ainda não definiu seu futuro depois de estar em sua nona edição de Olimpíada. Depois de Tóquio, ele chegou a dizer que se aposentaria, mas voltou atrás.

*AE

Fonte: Pleno News/ Foto: Miriam Jeske/COB