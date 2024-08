Jonathan Nemer testemunha experiência em avião da Voepass

O humorista Jonathan Nemer lamentou a morte de dezenas de vítimas do desastre aéreo ocorrido nesta sexta-feira (9) em Vinhedo (SP) e aproveitou para relembrar uma experiência negativa que teve com a companhia aérea Voepass, antiga Passaredo.

– Como uma pessoa que vive viajando, ver a notícia da queda desse avião, dói demais, porque sei que também podia estar dentro dele – iniciou seu relato em publicação no Instagram.

De acordo com o humorista, ele havia relatado a experiência há pouco mais de um mês, por meio dos stories. Ele não poupou críticas à empresa, embora tenha ficado com dúvida sobre postar ou não.

– Dói muito. Parece que as vítimas são meus parentes. Há pouco mais de 1 mês postei esse vídeo nos Stories. Curiosamente, também da Passaredo/Voepass. No dia, confesso que pensei muito antes de postar esse story porque sei que se trata de uma empresa pequena, e uma postagem com crítica pode ser extremamente prejudicial para a empresa – disse.

– Mas ainda assim… o vôo foi tão ruim e preocupante que precisei postar. Infelizmente, os aviões não tinham condições de voar. Os comissários são incríveis… mas a máquina é horrível – continuou.

Nemer segue ressaltando o “absurdo” pago pelos consumidores por passagens aéreas, sem receber um “serviço digno” das companhias.

– Que Deus conforte as famílias… em Nome de Jesus. E fico com o coração apertado por cada vítima, sabendo que eu podia estar nesse avião – lamentou.

Com 62 vítimas, a queda do avião da Voepass é o acidente aéreo em solo brasileiro com mais vítimas desde 2007, quando uma tragédia com uma aeronave da TAM deixou 199 mortos.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Instagram Jonathan Nemer