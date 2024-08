Semifinais de futsal são a pedida de amanhã no Cassazum

Duas partidas programadas para amanhã, quarta-feira, 21, indicam os times finalistas do Campeonato de Futebol de Salão, categoria Máster, promovido pelo Departamento de Esportes do Cassazum. O primeiro confronto, previsto para 19 horas, envolverá os times do Santos Dumont e Batalhão Marajó. E às 20 horas, jogarão Só Resenha Máster e Gelobol.

Os quatros finalistas contarão com todos titulares, e há a promessa de gratificações através dos dirigentes das equipes para chegarem à grande final, que acontecerá no domingo, 25.

Todas diretrizes foram adotadas pela presidente do clube militar, Heloísa Helena, com apoio do diretor Rodrigo Silva, que, inclusive, confirmou a dupla de arbitragem para os confrontos: Cláudio Rogério e Alexandre Xavier, tendo o incansável Rodrigo Silva atuando nas funções de Delegado e Apontador (Mesário).

CATEGORIA ADULTO

Foram conhecidos na última segunda-feira, 19, os dois times finalistas do Campeonato Adulto de Futsal, promovido pelo Departamento de Esportes do Cassazum. Os finalistas são: Fraternidade e Dínamo, que decidirão o título no domingo pela manhã. Os resultados dos jogos que apontaram os finalistas foram esses: Perebebuí 4 x 3 14 Bis e Fraternidade 8 x 1 Dínamo. Por outro lado, em caso de empate nos dois jogos de amanhã, os vencedores serão conhecidos através de cobranças de penalidades.

O Fraternidade está classificado para a decisão do Adulto de futsal, no domingo.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar